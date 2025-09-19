Así funcionan las subastas de Hacienda en las que hay hasta Ferraris desde 150 euros

Un Ferrari FF y un Mercedes-Benz G 63 AMG biturbo pueden cambiar de manos por un precio simbólico gracias a la subasta que gestiona el Fondo de Bienes Decomisados del Plan Nacional sobre Drogas.

Ambos vehículos, incautados en operaciones contra el crimen organizado, han sido puestos a subasta con un precio inicial de 150 euros, cantidad que ya ha quedado atrás tras las primeras pujas, aunque el importe actual continúa muy por debajo del valor de mercado, según los propios portales especializados.

El procedimiento se canaliza a través de Escrapalia, plataforma especializada en subastas online, y finaliza el próximo 25 de septiembre. Los interesados disponen de una única ventana presencial el día 24, entre las 10:00 y las 12:00 horas, en las instalaciones de Coslada (Madrid), previa inscripción en la web y el pago de una fianza equivalente al 5% del valor de tasación de cada lote, garantía que se devuelve una vez concluido el evento.

Decomiso que se convierte en ayuda social

El pliego de condiciones advierte que el comprador asume el estado tal cual, sin posibilidad de reclamación posterior. En el caso del Ferrari FF, la descripción revela que el coche carece de ITV en vigor, se desconoce el tiempo que ha permanecido inmóvil y que sufrió los efectos de una inundación, circunstancia que ha dejado los neumáticos en mal estado y que obligará al futuro propietario a afrontar una reparación profunda antes de poder circular. El SUV alemán presenta también signos de desgaste acelerado, aunque su ficha técnica no detalla daños tan severos como los del deportivo italiano.

Quienes hayan seguido la subasta hasta el final deberán abonar el importe adjudicado en el plazo establecido y hacer frente a los costes de traslado y reparación, factores que pueden elevar sensiblemente la inversión inicial. Aun así, la posibilidad de hacerse con un Ferrari o un Mercedes de alta gama por una fracción de su precio de mercado ha despertado el interés de aficionados y profesionales del motor que ven en este tipo de eventos una oportunidad única, siempre que asuman el riesgo de convertirse en los nuevos propietarios de unos coches que, antes de brillar en un garaje, necesitarán pasar por el taller.