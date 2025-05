Así podrás jubilarte con el 100% de la pensión al cumplir 65 años: requisitos y obligaciones

El proceso de jubilación es uno de los momentos más esperados en la vida laboral de muchas personas, pero con los cambios que se han ido produciendo en la legislación española en los últimos años, surgen numerosas dudas, especialmente para aquellos nacidos en 1960 que desean retirarse a los 65 años en 2025. ¿Cómo afectarán estos cambios a la pensión y qué requisitos necesitas cumplir para asegurarte el 100% de la pensión?

Requisitos para jubilarte a los 65 años en 2025

En 2025, la edad de jubilación ordinaria para aquellos nacidos en 1960 será de 65 años, pero hay un requisito esencial para poder acceder al 100% de la pensión. El principal requisito es haber cotizado al menos 38 años y 3 meses a la Seguridad Social. Esto significa que, si has alcanzado este período de cotización, podrás retirarte a los 65 años con la pensión íntegra.

Si no has alcanzado esta cotización mínima, la edad de jubilación se alargará hasta los 66 años y 8 meses, lo que afectará la cantidad de tu pensión. Para aquellos que no cumplan con los 38 años y 3 meses, también existe la posibilidad de jubilarse entre 2026 y 2027, dependiendo del mes de nacimiento. En este caso, la edad de jubilación será de 66 años y 10 meses o 67 años, y también se podrán solicitar las prestaciones, aunque con un porcentaje de pensión inferior al 100%.

Períodos de cotización necesarios y edades de jubilación

La pensión media de jubilación ha pasado de 1.441 euros mensuales en 2024 a 1.481,35 euros en 2025, mientras que las no contributivas han incrementado su importe anual hasta los 7.905,80 euros. Aquí tienes los años exigidos y edades correspondientes:

Edad de jubilación a los 65 años y con una cotización mínima de 38 años y 3 meses

Edad de jubilación a los 66 años y 8 meses y con menos de 38 años y 3 meses cotizados

Edad de jubilación a los 66 años y 10 meses y dependiendo del mes de nacimiento (Consultar a la Seguridad Social)