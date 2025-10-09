Azcón Navarro: “Es una gran noticia que Aragón esté presente en los medios”

La semana grande de Aragón, la que celebra las fiestas de su patrona y patrona de España, la Virgen del Pilar, ha sido también la semana en que LA RAZÓN ha celebrado en la capital aragonesa los I Premios Aragón.

El acto ha tenido lugar en el precioso y emblemático Salón de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del gobierno autonómico, y ha contado con la presencia del presidente de Aragón, Jorge Antonio Azcón Navarro, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro Mur y del director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, además de numerosos amigos e invitados de un total de 12 empresas afincadas en la región y que vieron reconocidas su labor profesional y su compromiso con el desarrollo y avance de estacomunidad autónoma, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Durante la bienvenida, el director de LA RAZÓN comentó que “Aragón tiene un enorme dinamismo por hacer cosas nuevas y sacarlas adelante”. “Felicito al gobierno de la comunidad por el trabajo que realizas, porque los gobiernos tienen que preocuparse de las personas y el presidente de Aragón lo hace muy bien”, comentó el director.

“El empresario, como nos ha pasado a los medios de comunicación, ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, a nuevas realidades espectaculares como la IA y su uso ético y honrado, y en este sentido Aragón y sus empresarios son un claro ejemplo a seguir en este proceso”, continuó Marhuenda. Por ello, “es preceptivo que el gobierno cree el marco adecuado para que vosotros, empresarios, podáis realizar vuestra labor profesional de la mejor manera posible”, concluyó.

Tras estas palabras de inicio se dio paso a la entrega de premios. En primer lugar, subió al escenario Jorge Costa, CEO del Grupo Costa, que recibió el Premio Especial al Empresario del Año. En sus palabras de agradecimiento, Jorge Costa reconoció que “este galardón reconoce todo el trabajo que llevamos haciendo desde los años 60 hasta ser hoy un referente internacional del sector cárnico, dando empleo a más de 5.000 personas”. También reconoció que “nuestro objetivo es el futuro. Estamos en el inicio de un nuevo camino lleno de retos y oportunidades”, concluyó el directivo.

David Blázquez, director de Relaciones Institucionales de España y Portugal de Amazon Web Services, recogió el Premio Especial Apuesta Estratégica de Aragón, un galardón que compartió con todo el equipo del que él mismo forma parte. “Es un orgullo recibir un premio que reconoce lo que Aragón nos ha permitido hacer. Para nosotros Aragón es el lugar donde nos han dejado hacer lo que hemos considerado”. Amazon Web Services “existe para que las empresas que han apostado por nosotros vayan mejor”, y para todos ellos va dirigido este premio.

La rica gastronomía aragonesa también tuvo su momento en la gala, y estuvo representada por el chef Eduardo Salanova, chef Estrella Michelin del Canfranc Express, el lujoso restaurante del hotel Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, que recogió el Premio Chef Aragonés del Año y comentó que recibir este premio “es algo que me deja sin palabras”, porque la estación que hace años estaba abandonada es hoy una realidad internacional. “Tras más de 25 años reivindicando la cocina aragonesa, quiero dedicar este premio a mi esposa y, sobre todo a Fernando Gutiérrez, maestro de la hostelería aragonesa, fallecido recientemente”, concluyó.

También tuvo protagonismo en la gala el sector salud, representado pro Casen Recordati, que fue reconocida con el Premio Grupo Farmacéutico con Arraigo en Aragón. El director de la planta de producción de Utebo (Zaragoza), José María Fernández, recogió el galardón, y recalcó la importancia de la gente que compone la empresa. “Tenemos hoy aquí representantes de todos los departamentos de la compañía”, comentó a la vez que alabó el camino que ha recorrido la farmacéutica desde sus inicios en una botica hasta lo que es hoy en día.

El Premio por su Labor para la Conservación del Patrimonio Histórico recayó en Murprotec, reconocida por su importante labor a favor de la conservación de los muchos edificios históricos de la región. Juan Carlos Tejedor, director de Murprotec Aragón, recogió el galardón y explicó que “el premio recibido es reflejo de la excelencia con la que abordamos cada fase de nuestro trabajo, que además tiene un fuerte compromiso con la conservación de edificios ilustres de la región, que no son otra cosa que grandes oportunidades de contribuir a la grandeza de Aragón”.

CallRobots fue galardonada con el Premio Empresa Líder en Soluciones Robóticas para la Automatización de los Procesos del Cliente. Su director técnico, Ignacio Castejón Mallén, recogió en su representación el galardón y lo dedicó “a todo el equipo humano que compone CallRobots, sin quienes sería imposible hacer todas las cosas que hacemos en la empresa”.

El sector de la formación también fue uno de los premiados de la noche. Seas Estudios Superiores Abiertos (Grupo San Valero) recibió el Premio a la Trayectoria en Formación Online. Su director general, José María Barquinero, y Pedro Baringo Giner, presidente del Grupo San Valero, subieron al escenario a recoger el galardón. José María Barquinero comentó que “con más de 20 años de experiencia online y más de 70 de formación presencial, es un verdadero honor recibir un premio de manos del gobierno de Aragón, la tierra que nos vio nacer”.

La tecnología y los centros de datos son uno de los sectores con mayor crecimiento en nuestro país, y Aragón no es diferente. En este caso, Tecnydata de Consolis Tecnyconta recibió el Premio a la Mejor Solución Industrializada para Construcción de Centros de Datos. Su CEO, Marcelo Miranda, recogió el premio y alegó que “la tecnología que utilizamos, 100% española, esta hoy en numerosos países gracias a la confianza de nuestros clientes y el trabajo de nuestro equipo”, a quien dedicó el premio este directivo.

Grito Comunicación se llevó el Premio a la Excelencia y Trayectoria en Marketing Digital y Diseño, y estuvo representada por su CEO, Carmen Fortón, que explicó cómo este premio “es una oportunidad para reconocer el camino que hemos recorrido desde el año 2007 hasta hoy, que cumplimos la mayoría de edad con un gran equipo de 20 personas”.

El Premio a la Eficiencia y Compromiso con la Sostenibilidad en Soluciones Industriales recayó en Kaeser, una compañía con gran presencia en la región, y cuyo gerente general, Ignacio Garcia Aguaviva, comentó al recoger el galardón la importancia “del compromiso con la sostenibilidad que impera en el ADN de todos los integrantes de la empresa y que se refleja en el lema de la empresa: más aire con menos energía”.

La salud bucodental estuvo representada en estos premios por la Clínica Dental Gracia y Wright, que mereció el Premio a la Excelencia en Tratamientos Odontológicos. Recogió el galardón su director general, el Dr. Miguel Gracia Wright, que explicó la forma en que los tratamientos más innovadores unidos al enfoque personalizado con cada paciente es el secreto de su éxito en la búsqueda continua de la excelencia. “Nacimos hace 17 años para cuidar la salud bucodental con cariño, excelencia y confianza”, comentó el doctor.

El último premiado de la gala fue Bed’s, una empresa profundamente arraigada en la región. Gracias a su amplia experiencia y su arraigo en la sociedad aragonesa, Bed’s recibió el Premio a la Trayectoria por su 40 Aniversario como Marca Líder en Soluciones de Descanso. Recogió la estatuilla Pedro García Fernández, director general de la compañía, que agradeció el poder ser “una compañía con una larga trayectoria, gestionando a millones de clientes en nuestras más de 240 tiendas”.

Con este reconocimiento terminaba la gala de entrega, no sin antes escuchar las palabras del presidente de Aragón, que clausuró el acto. Azcón Navarro destacó que “después de 27 años de LA RAZÓN se celebran los primeros Premios Aragón. Este hecho es una gran noticia, que un medio de comunicación nacional se centre en la actividad de grandes, medianos y pequeños empresarios aragoneses”.

También quiso agradecer a los empresarios que hoy han recogido unos premios mucho más merecidos, dada la coyuntura de competitividad que impera en nuestra sociedad. “Venir a Aragón a entregar unos premios es una gran noticia, pero venir a hacerlo en plenas fiestas del Pilar es todo un logro, porque la Virgen del Pilar es el momento en el que Aragón se siente especialmente orgullosos de hablar de unidad de España y de la Hispanidad frente a los privilegios que se quieren dar a unos pocos”, concluyó el presidente de Aragón.