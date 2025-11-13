Banco Sabadell dispara su beneficio récord a 1.390 millones hasta septiembre tras rechazar la opa de BBVA

El crecimiento del volumen del crédito y los recursos de clientes, la mejora comercial y una menor dotación a provisiones ha disparado el beneficio del Banco Sabadell en el tercer trimestre del año, que ha alcanzado un récord de 1.390 millones de euros, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior y en la primera presentación de resultados financieros de la entidad tras el fracaso de la opa del BBVA, que para el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, "reafirma a la entidad en sus objetivos de final de año establecidos en el plan estratégico 2025-2027, y confirman sus previsiones de retribución al accionista de 6.450 millones de euros en el trienio". Un objetivo que ha sido posible gracias al "extraordinario compromiso de todas las personas que trabajan en la entidad, tanto para afrontar la transformación llevada a cabo en los últimos años como para abordar los retos que la entidad tiene por delante".

González-Bueno ha reiterado que "el dividendo por acción será superior en los próximos tres años a los 0,2044 euros pagados con cargo a 2024, y la rentabilidad estará en el 16% al final del plan, que está centrado en el crecimiento y la retribución al accionista, con España como mercado central de actuación". Sabadell ya aprobó la distribución de un segundo dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados del ejercicio en curso, por un importe de 7 céntimos de euro brutos por acción, pagadero el próximo 29 de diciembre. A esta distribución se suma el dividendo extraordinario por importe de 2.500 millones de euros que se repartirá una vez se complete la venta de TSB en los primeros meses de 2026, así como el dividendo complementario y la distribución del exceso de capital con cargo al resultado final del ejercicio actual.

Así lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la que ha explicado el "fuerte impulso comercial", tanto de los volúmenes de crédito -un 8,1% en variación interanual excluyendo TSB- como de los recursos de clientes -que, sin incluir TSB, aumentaron un 15,4% en fuera de balance y un 5% en balance-, así como de la reducción de las dotaciones a provisiones -con una caída de casi el 30% sin incluir TSB- por el "mejor perfil crediticio de la entidad", apuntan y por el mantenimiento de los ingresos derivados del negocio bancario (margen de intereses más comisiones netas), que sumaron 4.659 millones de euros entre enero y septiembre, que apenas se redujeron un 2% menos.

El margen de intereses se situó en 3.628 millones de euros, lo que representa una reducción interanual del 3,2% y del 0,5% trimestral, derivada principalmente de los menores tipos de interés. Sin embargo, las comisiones netas se elevaron hasta los 1.032 millones de euros a cierre de septiembre de 2025, lo que representa un incremento interanual del 2,1% en el grupo y del 3,7% sin incluir a TSB, como consecuencia de unas mayores tasas de gestión de activos y seguros.

Con esta evolución, la rentabilidad RoTE del Grupo se ha incrementado hasta el 15% (14,1% recurrente), frente al 13,2% de hace un año, mientras que la ratio de capital CET1 creció 18 puntos básicos en el trimestre y 72 puntos básicos de enero a septiembre, para situarse en el 13,74%. Antes de deducir los dividendos, el capital generado desde el inicio de año ascendió a 176 puntos básicos.

Los costes totales han ascendido a 2.282 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone una reducción del 1,1% interanual. Por su parte, el margen recurrente (margen de intereses más comisiones menos costes recurrentes) se ha situado en 2.377 millones de euros (-3,8%). Con todo ello, la ratio de eficiencia del Grupo se ha colocado en el 48,1% en septiembre.

Los recursos de clientes en balance del Grupo totalizan 167.780 millones de euros, con un crecimiento del 2,6% interanual. Los saldos de cuentas a la vista alcanzan 140.665 millones de euros, con un crecimiento del 5,1% interanual, mientras que los depósitos a plazo se elevan a 26.762 millones de euros, un 9,7% menos en tasa interanual, debido al trasvase hacia productos fuera de balance.

En términos de calidad de balance, la ratio de morosidad del Grupo mejora hasta el 2,45%, mientras que la ratio de cobertura con el total de provisiones se incrementa hasta el 63,8%. A nivel exTSB, la ratio de morosidad baja hasta el 2,75%, mientras que la ratio de cobertura con el total de provisiones sube hasta el 69,3%