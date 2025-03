Banco Sabadell reactiva este lunes el programa de recompra de acciones que suspendió por la OPA de BBVA

El Banco Sabadell reinicia este lunes la ejecución de su programa de recompra de acciones que quedó interrumpido el año pasado por el lanzamiento de la opa de BBVA y del que resta un importe de 247 millones de euros pendiente de ejecutar.

El programa fue aprobado por el consejo de administración el 24 de abril del año pasado por un importe máximo de 340 millones de euros y poco después fue suspendido por el lanzamiento de la opa hostil de BBVA, de manera que solo se ejecutó el 27,3%, quedando 247 millones pendientes.

Hoy, se retoma la ejecución, una vez que lo aprobó la Junta General de Accionistas del Sabadell el pasado día 20. Así, el número máximo de acciones a adquirir dependerá del precio medio al que se realicen las compras, pero no excederá de 512.620.483 acciones o de un número que sumado a las acciones propias del Sabadell no supere el 10% del capital social. No se comprarán en cualquier día de negociación más del 25% del volumen medio diario de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra. Este programa finalizará el 31 de diciembre de 2025 si no se alcanza antes el importe máximo fijado y lo ejecutará externamente Goldman Sachs.

Además de esta recompra, la entidad ha anunciado otro programa por importe de 755 millones para este año, que junto al suspendido suman 1.100 millones. También lanzará recompras el próximo año. Todas ellas se suman a los dividendos en efectivo anunciados. En total, el accionista del Sabadell tendría en el horizonte percibir 3.300 millones por los resultados de 2024 y 2025, el equivalente a 61 céntimos por acción.

Con esta remuneración, la entidad busca dar a sus accionistas argumentos para no adherirse a la opa de BBVA y trasladar unas buenas expectativas a futuro para el banco de seguir en solitario. Los máximos responsables del Sabadell vienen insistiendo en que ningún otro banco ni empresa del Ibex promete alcanzar una proporción de reparto como la del Sabadell para los resultados de 2024, el 11% de la cotización de sus títulos al cierre de 2024, y que el Sabadell tendrá altas tasas de rentabilidad a futuro.

Mientras, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue analizando en segunda fase la operación y la expectativa es que pronto arroje un resultado. Este pasado viernes, ante el pago por parte del Sabadell de un dividendo de 12,44 céntimos de euro brutos por acción y el que pagará BBVA el 10 de abril de 41 céntimos, BBVA procedió a ajustar nuevamente la oferta de canje.

Teniendo en cuenta ambos, la oferta será de una acción de BBVA y 70 céntimos en efectivo por cada 5,3456 acciones de Sabadell. Cabe recordar que la primera oferta, cuando se lanzó la opa el 9 de mayo de 2024, fue de una acción de BBVA por 4,83 acciones de Sabadell, sin efectivo, lo que suponía una prima del 30% sobre los precios de cierre de las dos entidades del pasado 29 de abril. Hoy, la prima se sitúa en terreno negativo.