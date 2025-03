Banco Sabadell sí abre la puerta a fusiones con entidades más pequeñas

Bancvo Sabadell ha vuelto a rechazar la OPA de BBVA, pero sí que ha abierto la puerta a fusiones amistosas con entidades de menor tamaño: "Es una opción que siempre existe". Así lo ha con firmado el el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, que ha afirmado "siempre tenemos la vocación de mejorar. El BBVA tenía esa intención de mejorar con esta fusión, lo que pasa es que lo que no se puede hacer es atropellar la competencia por el camino y crear sinergias negativas", por lo que Bankinter, Unicaja o Ibercaja vuelven a estar en el punto de mira de entidad vallesana, que ya había abierto conversaciones con el banco malagueño hasta la OPA lanzada por BBVA, tras la que decidieron suspenderlas. "Salvo las tres grandes entidades, que ya son suficiente o demasiado grandes según se mire para competir en España, todo el resto tenemos un tamaño y una complementariedad geográfica que funciona", ha expresado.

En una entrevista en TV3 ha señalado que las fusiones, aunque puedan parecer premeditadas, tienen siempre un componente "de último minuto y de oportunidad" porque, a su juicio, "si se preparan con mucho tiempo, nunca llegan", en clara alusión a BBVA. También ha señalado que estas posibles integraciones con entidades de menor tamaño pueden permitir, a la vez, "una cierta reducción de costes, pero también un incremento de ingresos, porque serían de zonas geográficas muy distintas y habría complementariedad de capacidades". Pese a ello, ha reconocido que mientras no se den las circunstancias adecuadas, "que ahora mismo no se dan, no vamos a hacer nada, pero si se dan, seguro que muchos estarán dispuestos a hablar".

González-Bueno ha vuelto a rechazar la operación lanzada porque el precio al que se ofrecen actualmente las acciones "no le interesa" a analistas e inversores internacionales, lo que refleja, en su opinión, el valor del Sabadell es mucho más alto de los ofrecido "Somos los únicos que no tenemos ninguna recomendación de compra por parte de los analistas. Estamos en una posición de valor muy potente y eso es lo que ven también nuestros accionistas. Yo no sé si mejorará el precio o no, pero con este precio no funciona".

El CEO ha vuelto a reclamar a la la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "claridad" en el informe en segunda fase de la OPA, porque "es muy conveniente que se produzca antes de que los accionistas tomen la decisión, porque tienen ese derecho a tener la transparencia, la información suficiente, tanto por parte del BBVA como por cualquiera que tenga que tomar decisiones".

Por otro parte, el presidente de la entidad, Josep Oliu, aprovechando la Junta celebrada ayer en Sabadell, ha enviado una nueva carta a los accionistas a los que ha adelantado que los dividendos que recibirán este año serán "iguales o mayores" a los del anterior, en línea con "la mayor rentabilidad por dividendo en 2024" de todo el Ibex-35. Así, con cargo a los resultados de 2024, Banco Sabadell habrá abonado dividendos en efectivo por un total de 20,44 céntimos por acción, un 11% de la cotización de los títulos en Bolsa a cierre del ejercicio 2024. "Ningún otro banco cotizado español ni empresa del Ibex-35 ha anunciado alcanzar esa proporción", ha destacado. Así, el reparto correspondiente a 2024 se eleva a 2.100 millones de euros que se dividen en el dividendo de 0,2044 euros por acción.

Los accionistas de Sabadell votaron ayer a favor de una nueva política de retribución, que contempla mantener el 'pay out' entre el 40% y el 60% de los beneficios. Sin embargo, prevé que "si excepcionalmente las condiciones de solvencia y liquidez lo permiten y los criterios de rentabilidad y eficiencia lo justifican" y "por razones estratégicas", el consejo puede realizar una distribución "puntual" de una retribución "extraordinaria" que puede exceder ese 'pay out'. Incluso permite que puedan utilizarse reservas de libre disposición para dichas retribuciones extraordinarias. "Responderían a esta naturaleza los potenciales repartos llevados a cabo de cara a distribuir el excedente de capital por encima de un nivel mínimo prefijado por el consejo de administración", detalla. Cabe recordar que el banco ya trasladó a principios de 2024 su intención de repartir todo exceso de capital por encima del 13% de CET1.

Sabadell dará a partir de ahora su remuneración anual dentro del mes siguiente a la celebración de la Junta sin perjuicio de acordar el pago de una o más cantidades, que en caso de ejercitarse, se procurarán satisfacer el 29 de agosto (o siguiente día hábil) y el 29 de diciembre (o siguiente día hábil) del ejercicio con cargo al cual se paga. El banco también contempla poder reducir el 'pay out' "por cuestiones legales o regulatorias o por decisiones estratégicas de crecimiento o vinculadas al entorno económico y financiero".

Para el presente ejercicio, Oliu ha subrayado que las 21 casas de análisis que siguen la evolución de la acción del Sabadell aconsejan comprar más acciones o mantener las que se tienen y que son "el único banco español que no tiene ninguna recomendación de venta". Además anticipa que, de acuerdo con las previsiones de resultados que forman parte del consenso de analistas y siguiendo la misma política de retribución al accionista, espera unos dividendos incluso superiores a los del año pasado. Un guiño más a los accionistas para que decidan la continuidad del Sabadell en solitario frente a la OPA de BBVA gracias a las "altas tasas de rentabilidad" conseguidas en 2024 y que "continuarán en el futuro".

Igualmente, recuerda que se destinarán 1.002 millones a recomerá de acciones, por lo que el accionista del Sabadell "pasará en ese momento a ser propietario de una porción mayor del capital de la entidad y tendrá derecho a una mayor proporción de los dividendos futuros manteniendo las mismas acciones". El pasado mes de enero, y en un contexto marcado por la OPA, Sabadell anunció que entre 2024 y 2025 tiene la intención de repartir unos 3.300 millones de euros.