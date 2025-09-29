BBVA eleva más de un 10% el dividendo a cuenta récord, hasta 32 céntimos por acción, para seducir a los accionistas del Sabadell

El BBVA aumentará un 10,3% el dividendo para tratar de seducir a los accionistas del Banco Sabadell para que acepten la oferta contemplada en la opa. En concreto, el consejo de administración de BBVA pagará un importe bruto de 0,32 euros por acción como dividendo el próximo 7 de noviembre con cargo al ejercicio 2025, que ya recibirán los accionistas del Banco Sabadell que acudan a la opa. Su objetivo es seducir a los accionistas que todavía no han acudido a la opa y que tienen dudas sobre la oferta realizada.

Según ha informado la entidad vasca a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la evolución de los dividendos refleja la "solidez de los resultados del Grupo BBVA", que en los últimos años ha elevado el dividendo total de 31 céntimos por acción en 2021, a 43 céntimos en 2022, hasta 55 céntimos de euro en 2023 y 70 céntimos de euro en 2024, el mayor dividendo abonado desde 2007.

Como anunció el presidente de la entidad, Carlos Torres, en la presentación de resultados del segundo trimestre de 2025, BBVA contará con aproximadamente 13.000 millones de euros disponibles para distribuir entre sus accionistas en el corto plazo, incluyendo la recompra de acciones de cerca de 1.000 millones de euros aprobada en la junta accionistas como parte de la retribución al accionista del año 2024; la potencial distribución ordinaria de los resultados de 2025²; y el exceso de capital sobre el 12% acumulado al final del año.

La política de remuneración al accionista de BBVA contempla un ‘payout’ anual de entre el 40% y el 50% del beneficio consolidado. Es decir, del beneficio generado en un ejercicio, entre el 40% y el 50% se destina a la retribución al accionista, que puede combinar el pago de dividendos en efectivo con las recompras de acciones. La implementación de esta política se realiza a través de dos pagos, uno a cuenta, en el año en curso, y uno complementario, una vez cerrado el ejercicio. Adicionalmente, BBVA tiene el compromiso de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12%.

Tras este nuevo movimiento de BBVA, desde Europa Press recuerdan que si la opa sobre el 100% del capital de Banco Sabadell se ha completado pero no liquidado antes del día 4 de noviembre de este año, la fecha de pago no será el 7 de noviembre, sino tres días hábiles bursátiles después de la fecha en la que se haya liquidado la oferta de manera efectiva. De esta manera, se garantiza que los nuevos accionistas de BBVA como resultado de la oferta "participen del dividendo". Además, los accionistas de la entidad opada que decidan acudir a la opa no recibirán el año que viene el dividendo extraordinario que prevé repartir el Sabadell tras completar la venta de TSB al Banco Santander. Este dividendo sería de 0,50 euros por cada acción de la entidad catalana. Por tanto, de acuerdo a la ecuación de canje actual (4,8376 acciones de Sabadell por una de BBVA), esto se traduce en que el número de acciones mínimas necesarias para acudir al canje (5 acciones) dan derecho a un reparto de unos 2,5 euros. No obstante, el dividendo anunciado por Sabadell es de carácter extraordinario, mientras que el dividendo récord anunciado este lunes por BBVA es un dividendo a cuenta sobre los resultados de 2025. Banco Sabadell ya repartió el pasado mes de agosto su propio dividendo a cuenta, equivalente a 0,07 euros por acción.

Por su parte, BBVA también recuerda desde enero de 2019 hasta la actualidad, el retorno total al accionista de BBVA -que considera tanto la evolución de la acción como los dividendos pagados- ha crecido un 410%, es decir, se ha multiplicado por cinco. Esto compara muy positivamente con un 231% de incremento en el caso de los bancos europeos y de un 223% de incremento medio de los bancos españoles.