BBVA frena su actividad comercial para impulsar la opa y atender el canje de acciones

Con el penúltimo capítulo de la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell, la tensión empieza a elevarse a medida que se acerca la fecha límite para el canje de acciones, el 10 de octubre. El porcentaje de aceptación de la oferta no se conocerá hasta después de esa fecha, tras la que se podrá saber si BBVA ha conseguido el 50% o más del capital del Sabadell, si ha logrado un 30% y puede decidir comprar o lanzar una oferta en efectivo por la entidad o ha fracasado porque no ha logrado llegar ni al 30%.

Ante este panorama, la dirección de BBVA ha dado orden interna a sus equipos comerciales para que pongan en «stand by» los objetivos comerciales de su plantilla y se centre en atender a los clientes que acudan al canje de acciones e informe de las bondades de la oferta.

Para realizar el canje, los accionistas pueden presentar por escrito su declaración de aceptación a la entidad donde tengan depositadas sus acciones de Banco Sabadell, ya sea de forma presencial, por medios electrónicos o por cualesquiera otros medios admitidos por dichas entidades depositarias. También pueden realizar el trámite acudiendo a una oficina de BBVA o por vía telefónica con el banco. En estos casos, BBVA asumirá los gastos asociados al canje.

Por ello, para que los trabajadores del banco puedan dedicarse a esta tarea, el departamento de Talento y Cultura –como se conoce a Recursos Humanos dentro de la entidad de La Vela– reunió a los empleados para trasladarles estos cambios y dar las instrucciones sobre cómo actuar durante este periodo, según adelantó Europa Press y confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la plantilla. «El banco ha dejado claro que hay que ser totalmente transparentes con la clientela y no transmitirles ninguna presión. Que tenemos que ser asépticos a la hora de informar», explicaron fuentes de los trabajadores, que confirmaron que se les ha trasladado que no habrá «presión añadida».

Un extremo que han confirmado desde los sindicatos, que aseguran que «la jornada diaria no ha cambiado. La gente sigue dedicada a sus objetivos y sus clientes sin grandes cambios».

Los accionistas de Banco Sabadell pueden decidir si aceptan la opa de BBVA o no. El periodo de canje durará hasta el 10 de octubre, después de haberse paralizado unos días mientras la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidía si aprobaba la mejora de la oferta o no, algo que hizo el jueves 25. La nueva oferta consiste en una acción nueva de BBVA por cada 4,8376 acciones de Banco Sabadell.

El consejo de administración del banco vallesano se reúne esta semana para recomendar a sus accionistas que no acudan a la oferta mejorada del BBVA, con el interrogante sobre la postura que adoptará el consejero mexicano David Martínez, titular de casi un 4% del capital, y que se abstuvo en la última votación. Sabadell dispone hasta mañana para evaluar el aumento del 10% en el valor del canje propuesto por el BBVA para hacerse con el control de la entidad catalana, una oferta que ya ha sido rechazada por los accionistas minoritarios.