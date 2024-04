Bernardos advierte que el Gobierno "no dice la verdad" al afirmar que eliminar la 'Golden Visa' soluciona los problemas del mercado inmobiliario

La reciente decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de eliminar la 'Golden Visa' ha generado un amplio debate entre expertos económicos. Durante una intervención en el programa 'Julia en la Onda' de Onda Cero, los economistas Gonzalo Bernardos y Javier Díaz-Giménez ofrecieron sus opiniones sobre este anuncio.

Gonzalo Bernardos expresó su escepticismo respecto a la eficacia de la 'Golden Visa', calificándola de "fracaso". Argumentó que el planteamiento inicial de esta iniciativa, ideado durante el mandato de Mariano Rajoy, estaba condenado al fracaso. También mencionó como Portugal ha mantenido condiciones fiscales más atractivas para los inversores extranjeros, lo que ha restado competitividad a la 'Golden Visa' española. "Traer a 6.200 en 11 años me parece un horror", ha comentado Bernardos.

Según Bernardos, el impacto de la 'Golden Visa' en el mercado inmobiliario ha sido limitado. Para el economista, la adquisición de unas 542 viviendas de alto valor no ha tenido un efecto significativo en el mercado, señalando que este número representa una proporción mínima respecto a la situación global del sector. "Decir que quitar la 'Golden Visa' soluciona el mercado inmobiliario y sus problemas es no decir la verdad".

Por su parte, Javier Díaz-Giménez compartió la visión crítica de su compañero, considerando la medida como "otra maniobra de distracción" frente a problemas más acuciantes en el mercado inmobiliario. Para este, su eliminación no aborda las necesidades reales del sector y es solo "el chocolate del loro" comparado con las promesas electorales del PSOE en torno a la construcción de 183.000 viviendas.

El economista calificó como "verdadero disparate" pensar que esta medida aliviará la situación, apuntando a la escasez de suelo y vivienda pública en alquiler, así como a los largos trámites burocráticos para cualquier proyecto urbanístico.

Así, Díaz-Giménez enfatizó que el desafío reside en la falta de oferta de vivienda, no de demanda, y en la necesidad de políticas que fomenten el acceso a viviendas de alquiler asequibles, considerando que la eliminación de la 'Golden Visa' no resolverá estos problemas estructurales. "Ojalá fuéramos de verdad la Florida de Europa, que no lo estamos siendo".

En cuanto a la propuesta de regularización de 500.000 extranjeros que trabajan en España, Gonzalo Bernardos mostró su apoyo, destacando la contribución de estos individuos al crecimiento económico del país. No obstante, hizo hincapié en la necesidad de mejorar el sistema migratorio para garantizar un control adecuado de la inmigración y proteger los derechos de los extranjeros en España.