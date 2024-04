Alsina pone en tela de juicio la coherencia del PSOE: "Tanto celebrar la amnistía para acabar deseando que Puigdemont desaparezca de la política"

Carlos Alsina, reflexionó en su monólogo de hoy sobre las distintas iniciativas populares que han captado la atención de la esfera política. Una de ellas, la más reciente, impulsada por más de 612.000 ciudadanos, busca regularizar la situación de alrededor de medio millón de personas que viven en España sin los documentos legales correspondientes. Esta iniciativa fue admitida a trámite por el Congreso durante la jornada de ayer lunes por todos los grupos políticos, excepto Vox. "Ciudadanos reclamando que se reconozcan derechos a otros ciudadanos".

El periodista también mencionó una iniciativa en Cataluña que aboga por la declaración de independencia, promovida por un partido político "que dice recoger el sentir" de unas 50.000 firmas. "Ciudadanos reclamando que se atropellen los derechos de otros ciudadanos". En este caso, la propuesta fue recurrida por el Gobierno y ayer suspendida por el Tribunal Constitucional, lo que deja claro, según Alsina, que "no todas las iniciativas populares son iguales".

En esta línea, subrayó Alsina la importancia de discernir entre iniciativas con objetivos legítimos y legales y aquellas que buscan socavar los derechos de los ciudadanos, destacando la responsabilidad de los Parlamentos en debatir propuestas que respeten el marco constitucional y los principios democráticos, y priorizando la institucionalidad en el proceso legislativo.

En relación con la regularización propuesta (la de los 612.000 ciudadanos) el conductor de 'Más de Uno' hizo hincapié en que, si bien ha sido admitida a trámite, aún no se garantiza su aprobación final ni se define con claridad el curso que tomará, únicamente significa que los grupos parlamentarios aceptan ocuparse del asunto.

"Dices: si tan claro ven que, en efecto, los grupos políticos que ahí hay una asignatura pendiente, ¿cómo es que no han tomado ellos mismos la iniciativa, sin esperar a que les llegara una suscripción popular?", lanza. Para responder, el periodista resalta tener en cuenta que la mayoría de las leyes que prosperan en el Congreso son impulsadas por el Gobierno. Si bien algunos partidos más pequeños respaldaron una regularización extraordinaria, la mayoría no se ha comprometido con esta medida, cuenta.

"Lo que pasó ayer no es que la abrumadora mayoría parlamentaria haya aceptado que hay que dar papeles a quienes hoy están privados de tenerlos, sino que la mayoría parlamentaria atiende a la solicitud para no quedar mal con casi setecientos mil votantes y novecientas asociaciones de todos los colores".

Cuenta Alsina que ante esta pregunta, Patxi López señaló que no se puede despreciar la voluntad de los firmantes, aunque agregó que la redacción de la ley, "si es que acaba habiendo una", dependerá de las restricciones impuestas por la Unión Europea, que no permite regularizaciones masivas. Por su parte, Feijóo expresó sensibilidad hacia la situación de quienes carecen de documentos legales, pero insistió en la importancia de garantizar el control de fronteras, coincidiendo con el PSOE en este aspecto.

En este contexto, explica el periodista, Junts habría adoptado una postura ambigua, una actitud que revela su prioridad: más que abordar el problema de los residentes irregulares, moldear su discurso político, con el argumento de que todas las iniciativas populares deben ser debatidas en un Parlamento. "Pero ocurre que no es así. Si un grupo de ciudadanos, por numeroso que sea, propone violar la Constitución, un Parlamento democrático debería limitarse a aclarar que ahí no hay nada que debatir. Por muy de Junts que sea su presidenta".

Puigdemont: o césar o nada

En cuanto a la situación en Cataluña, Alsina analizó el papel de Puigdemont, quien, a un mes de las elecciones catalanas, "está marcando el paso". Destacó el intento del líder independentista de capitalizar la amnistía como parte de su estrategia electoral, convirtiendo por "vicio" los comicios en un "plebiscito" sobre su figura.

Para Alsina, lo relevante no es tanto la candidatura de Puigdemont, sino el hecho de que lo haga en condiciones que le permitirían ser investido gracias a una amnistía que él "ha ordeñado" al PSOE. Esta maniobra permite al aún prófugo presionar a los independentistas catalanes para que acudan "en procesión" a las urnas y lo apoyen, bajo la amenaza de cargar con la responsabilidad de su caída política si no lo hacen. "Que dice Puigdemont que o césar o nada. Cuidado, que me voy. Dices: ¿de dónde? ¿De Bruselas, de Francia, de Girona (que es de donde ya se fue)?".

Patxi López fue cuestionado sobre esta sugerencia de Puigdemont de abandonar la política si no es investido, ante lo que respondió: "Bueno la conclusión es que Puigdemont abandonará la política, porque el president va a ser Salvador Illa".

Con su respuesta, Alsina cuestionó la coherencia del PSOE, que, si bien celebra la amnistía como un paso hacia la normalización política, también busca desvincularse de Puigdemont. "Es llamativo lo del PSOE. Tanto celebrar la amnistía porque supone el regreso de los puigdemones a la normalidad de la política (¿No era eso?) para acabar deseando que Puigdemont desparezca de la vida política. Esto es coherencia, marca de Ferraz."