Bernardos responde a una joven por vivir en un "zulo" de 15 metros cuadrados: "El problema es que hay personas que los aceptan"

La problemática de la vivienda sigue siendo un tema candente que afecta especialmente a los jóvenes en España. En uno de los últimos programas de 'La Sexta Xplica' se presentó el caso de Claudia Munilla, una joven tiktoker que se volvió viral al mostrar las precarias condiciones en las que vive en un diminuto piso de 15 metros cuadrados en el barrio de Lavapiés, en Madrid.

Claudia, quien trabaja en el departamento de marketing y comercial de una empresa de gestión energética, compartió que paga la abrumadora suma de 500 euros mensuales por su vivienda, a pesar de su reducido tamaño, y que lleva tres años habitándola. "Cobro 23.000 euros al año y pago 500 euros de alquiler por esta buhardilla, de 15m2, y estoy allí desde hace tres o cuatro años. En Lavapiés ahora no están por eso ni mucho menos", explicaba.

Ante esta situación, el economista Gonzalo Bernardos, colaborador habitual del programa, expresó su firme opinión al respecto. Bernardos enfatizó que la administración pública debería intervenir para evitar que este tipo de espacios se consideren como viviendas habitables. "La administración pública debería prohibir que estos zulos se consideren pisos", señaló con contundencia.

Durante el intercambio, Bernardos cuestionó a Claudia sobre la cédula de habitabilidad de su vivienda, sugiriendo que podría ser considerada como local comercial o almacén en lugar de una vivienda propiamente dicha. A pesar de la respuesta de Claudia de que "imagina" que su piso cuenta con dicha cédula, el economista insistió en que su situación no debería ignorar este aspecto legal: "A ti no te ha preocupado si tiene cédula de habitabilidad o no". Ante esto, ella respondió que su principal preocupación era "tener un techo y no vivir en la calle", dejando claro que no tiene capacidad económica para permitirse otra residencia.

El economista también hizo hincapié en la responsabilidad individual, indicando que el problema se agrava porque hay personas que aceptan vivir en condiciones tan precarias. "Esto no es un piso, el problema que tenemos es que hay personas que aceptan estos zulos", afirmó Bernardos.