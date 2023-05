La Biblia, una mini almohada o un abrebotellas: estas son las cosas que más se roban en hoteles

"Me lo llevo de recuerdo". Esta es una frase que se repite con frecuencia entre aquellos que se hospedan en una cadena hotelera y deciden llevarse algún producto en la maleta con la excusa de recordar esta experiencia. Tanto es así, que el 87% de las personas admite haber robado en un hotel al menos una vez en su vida, sobre todo los mayores de 55 años, ya que más del 90% lo ha hecho, frente al 80% de los jóvenes de 25 años que han admitido hacerlo, según una encuesta realizada por Passport-Photo Online.

Artículos más robados

La toalla es de los artículos más robados en los hoteles, ya que el 35,2% de los encuestados asegura haberlo cogido de "recuerdo". En artículos de baño, la jabonera (35,1%) y la caja de pañuelos (33,9%) también están en el punto de mira de algunos huéspedes.

En lo que respecta a artículos de aseo, la pasta de dientes es robada por un 32,5% de los encuestados, el jabón por un 32,4% y el enjuague bucal por un tres de cada diez encuestados.

Asimismo, aunque pueda sorprender, los viajeros también suelen meter en sus maletas mini almohadas (34,2%), cojines (30,4%) o incluso reposacabezas (30,2%).

En la maleta también entran artículos pequeños variados como paraguas (33,2%), abrebotellas (32,6%) y La Biblia (31,7%). Además, en obras de arte o elementos de decoración, el 28,1% de los encuestados asegura haber robado un libro, el 27,4% una revista y el 25,4% una cesta

¿Qué lleva a las personas a robar?

Los hombres suelen ser los más propensos a cometer estos pequeños hurtos, ya que un 89% de ellos admite llevarlos a cabo frente al 84% de las mujeres. Las principales razones que llevan a estas personas a robar en hoteles es porque consideran que han pagado mucho por la habitación y se lo merecen (30%), por razones sentimentales (29%) o simplemente porque el hotel se lo puede permitir (29%). No obstante, el panorama cambia cuando las personas se alojan en hoteles de 2 estrellas:

El 30% lo hace como señal de protesta ante un mal servicio.

El 26% lo hace porque dice sentir impulsos cleptómanos.

El 25% sucumbe a un arrebato de picardía.

Consecuencias de robar en hoteles

Dado que este acto es frecuente entre los viajeros,sobre todo en el caso de los jóvenes, ya que el 84% de las personas de 25 años o menos han sido sorprendidos cometiendo un hurto. No obstante, es curioso comprobar que aunque los mayores de 55 años son los que más roban en hoteles,

Robar en hoteles en ocasiones puede acarrear una serie de consecuencias y en la mayoría de los establecimientos, estos hacen pagar a los huéspedes por los objetos robados (35%). El 31% de los encuestados asegura haber sido añadido en la lista negra del hotel -sobre todo en el caso de los más jóvenes-, un 28% fueron demandados como es el caso de los mayores de 55 años y un 25% tuvo que pagar una multa. No obstante, el 20% de los encuestados explicaron que no tuvieron que lidiar con ninguna consecuencia. Ante este escenario, no es de extrañar que ocho de cada diez españoles se arrepientan de haber robado algo de un hotel.