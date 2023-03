Bizum y sus límites: ¿qué puedes pagar, cuántos bizums puedes hacer y recibir al mes, y hasta qué importe?

Bizum es una solución de pago móvil impulsada por la banca española que ya está completamente integrada en el día a día de los clientes bancarios. Su mecanismo es similar al de una transferencia, pero tan solo es necesario contar con el número de teléfono del destinatario. El dinero sale de un cuenta y llega a otra de forma inmediata, sin esperas y sin ningún tipo de comisión entre bancos. Su facilidad de uso lo ha convertido en un imprescindible, pero además de ofrecer múltiples ventajas, también tiene una serie de límites que hay conocer. BBVA los recopila.

Límite de operaciones

Aunque no existe un número de bizums máximo que puedes enviar, sí que hay un límite de operaciones que se pueden recibir por Bizum: 60 al mes. En el caso que que envíes dinero a un usuario que ya ha llegado al tope de 60 operaciones recibidas en un mes, Bizum te mandará un mensaje informándote de que la operación no puede efectuarse y no se producirá ningún movimiento de dinero en tu cuenta.

Otros límites

El número máximo de destinatarios a incluir en una solicitud/envío múltiple de bizums es de 30. La duración de un envió pendiente a un no cliente es de 2 días, y la de una solicitud pendiente a un no cliente es de 7 días. En cuanto a la edad mínima para usar Bizum, depende de cada entidad bancaria.

Importes mínimos y máximos

El importe mínimo por operación asciende a 0,50 euros y el máximo por operación es de 1.000 euros. El importe máximo de las operaciones enviadas por una persona en un mismo día es de 2.000 euros, así como el de las operaciones recibidas. Y el importe máximo enviado por un cliente en un mes es de 5.000 euros.

Varias cuentas y cuentas compartidas

Si tienes cuentas corrientes en distintos bancos, no puedes utilizar el mismo número de teléfono para usar Bizum en todas, ya que un número únicamente puede asignarse a un único IBAN. Sin embargo, pueden cambiar de cuenta seleccionada y de banco tanta veces como quieras. Solo tienes que desactivarlo en una cuenta y activarlo en otra.

En el caso de tener un cuenta compartida, por ejemplo, con tu pareja, ambos podéis daros de alta en Bizum asociando el móvil de cada uno a la misma cuenta bancaria.

Pagar compras online, en comercio, donaciones y lotería

Bizum ya no solo se usa para enviar y recibir dinero entre amigos y familiares. Este servicio es aceptado ya como método de pago en comercios online, para hacer donaciones e incluso para pagar lotería y cobrar premios en las Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado.

La clave Bizum es un código de 4 cifras con el que pue podrás comprar online en todos los comercios que tengan el botón Bizum como medio de pago disponible. Puedes obtenerla en la web de tu banco.