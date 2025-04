La burocracia paraliza 26.000 millones de los fondos europeos

Los fondos europeos Next Generation comprometidos en la primera etapa del Plan de Recuperación desaceleran en su concesión al mismo ritmo que se complica la burocracia, no se simplifican los procedimientos, no se facilitan mecanismos de cofinanciación más accesibles y ni tan siquiera el sector productivo es capaz de absorber lo ofertado, especialmente las pymes. Así lo constata el informe sobre ejecución de los fondos elaborado por Esade, que reclama una mayor coordinación entre los diferentes niveles administrativos, menos trabas y acabar con la brecha entre fondos comprometidos y efectivamente concedidos.

Hasta el 31 de enero, de los 80.000 millones de euros comprometidos –excluyendo tramos más recientes que se centran esencialmente en préstamos reembolsables– se habían convocado casi 75.000 millones –el 94% del total–, pero solo se habrían adjudicado poco más de 49.000 millones –poco más del 60%–. Es decir, que actualmente están paralizados en torno a 26.000 millones, lo que «refleja la complejidad de los procesos de evaluación y adjudicación». Según apunta el informe, transcurridas algo menos de tres cuartas partes del plazo inicialmente acordado de gasto –entre enero 2021 y agosto de 2026–, «el ritmo es más lento del necesario».

Fondos europeos y CC AA Tania Nieto LA RAZÓN

En este sentido, los analistas de Esade identifican las tres causas de este desequilibrio, que se resumen en que el exceso de burocracia sigue lastrando el reparto de estos fondos. Así, esta brecha la atribuyen al «retraso en la publicación de las convocatorias y la resolución de las mismas, la complejidad de los procedimientos administrativos y la falta de capacidad de absorción de algunos beneficiarios potenciales», sobre todo en el sector privado y entre las empresas más pequeñas y los autónomos. Para ellos, Esade reclama «simplificar procedimientos y facilitar mecanismos de cofinanciación más accesibles».

El estudio señala también que, tras la aceleración observada durante 2023, el ritmo de ejecución muestra evidentes «signos de ralentización» en 2024, debido «a factores coyunturales, como la incertidumbre política y administrativa, a desafíos estructurales relacionados con la capacidad de asimilación del tejido productivo, y a la complejidad inherente a la gestión de ayudas destinadas a beneficiarios privados».

Asimismo, los analistas de Esade han detectado la existencia de duplicidades en las convocatorias de subvenciones, incluyendo aquellas que «solo se utilizan para transferir recursos entre administraciones públicas y que no suponen un pago directo al tejido productivo», así como subvenciones y licitaciones sobre las que no se da información o están incompletas. «La existencia de duplicidades en las convocatorias, los ajustes derivados de revisiones en las mismas y las diferentes formas de clasificar las convocatorias y licitaciones en grupos provocan diferencias en los totales y en los resultados».

Por tanto, con un horizonte de ejecución que se extiende hasta el año 2026, «el ritmo actual de concesiones plantea interrogantes sobre la posible incapacidad del sistema para absorber la totalidad de los recursos disponibles en el plazo establecido». Por ello, los expertos creen necesario «adaptar los mecanismos de gestión a medida que se diversifican los canales de distribución y los tipos de beneficiarios».

Cataluña lidera la recepción do fondos en términos absolutos, 2.378 millones. Sin embargo, en términos per cápita, el País Vasco, Aragón y Castilla-La Mancha muestran una absorción más eficiente. Madrid es junto a Navarra la que menos fondos recibe por habitante, 232 y 212 euros, muy lejos de los 584 de Castilla y León. Cataluña está por encima de la media, 306 euros per cápita.