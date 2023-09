CaixaBank e ING declaran la guerra de los depósitos y ya pagan más del 2% por el dinero

Hoy, 6 de septiembre de 2023, ha sido declarada oficialmente la guerra de remuneración de depósitos en la gran banca. Dos de los grandes bancos que operan en el territorio nacional (CaixaBank e ING) han decidido dar un paso adelante y abrir el camino al resto con un producto a plazo fijo con una rentabilidad por encima del 2%. En el caso de CaixaBank, entidad que lidera el ranking nacional de depósitos, ha lanzado un depósito a un año que ofrece hasta un 2% de rentabilidad a partir de 5.000 euros, un producto de alcance generalista abierto tanto a clientes actuales como a nuevos.

Según ha informado la entidad, el nuevo producto tiene un tipo de interés fijo del 1%, al que se puede añadir otro 1% si se domicilia la nómina o pensión -esto añade un 0,5%- y se contrata además un seguro de hogar, vida o salud, alarma Securitas o Protección Senior, o 'My Box Jubilación' -esto añade un 0,25% en cada caso-. En total, no se puede sobrepasar este 1% adicional. En el caso de los seguros de vida y hogar se pide una prima mínima anual de 120 euros para que bonifiquen el tipo de interés. La bonificación se obtiene por tener nómina/pensión domiciliada y productos contratados.

No es necesario que sean nuevas domiciliaciones ni nuevas contrataciones, sino que puede ser por vinculación preexistente. "Este producto va dirigido al cliente particular interesado en obtener una determinada rentabilidad con la seguridad de un producto de pasivo que no tiene riesgo de mercado. El depósito está disponible tanto para clientes actuales como para nuevos clientes y no está sujeto a la nueva contratación de otros productos", ha explicado la entidad. El depósito se podrá rescatar total o parcialmente antes del vencimiento, aunque en este caso no se abonarán los intereses devengados hasta ese momento. La duración del depósito es de un año y el cobro de los intereses será al vencimiento.

Coincidiendo con el anuncio del banco con sede en Valencia, ING también ha anunciado un nuevo depósito al 2,75% TAE a cuatro meses tanto para sus clientes como para nuevos que realicen nuevos ingresos hasta final final mes. Asimismo, ha elevado la remuneración de sus depósitos a 12 y 18 meses -hasta ahora con un 1,55% y un 1,75% TAE-, que variará en función de diferentes tramos de importes que se depositen, pero que alcanzan un máximo del 2,25 % TAE.

Este nuevo producto supone una mejora respecto a su anterior depósito, que comercializó durante este verano con un plazo de vencimiento de tres meses y un tipo de interés TAE del 2,5%. El producto está abierto a nuevos y actuales clientes. No tiene límite mínimo, pero el máximo se ha fijado en 100.000 euros. "Con este lanzamiento, ING continúa impulsando su propuesta de ahorro con productos que se adaptan a las necesidades tanto de sus clientes como de nuevos clientes que realicen nuevos ingresos", ha informado el banco. Se mantiene sin cambios la remuneración de la Cuenta Naranja, que ING ha aumentado en tres ocasiones este año, hasta situarla en el 1,25% TAE para clientes con nómina y del 0,85% TAE para aquellos que carecen de ella.

Santander y BBVA ya están ofreciendo productos en el Reino Unido e Italia, respectivamente, que remuneran al 5% los depósitos de sus clientes, por lo que sería inminente su intención de hacerlo también en España, aunque en menor cuantía. Banco Sabadell ha apostado por remunerar cuentas bonificadas y otros productos, bajar comisiones y aumentar su porcentaje de remuneración del pasivo hasta un 60%, pasando del 0,35% de 2022 al 0,56% al cierre del primer trimestre. Otra cosa ha sido la oferta on line. Openbank -filial digital del Santander- ha ofrecido este verano un depósito a 6 meses con una rentabilidad de hasta un 3,07%. Hasta ahora, para rentabilidades similares, los grandes bancos exigían cantidades no inferiores a los 50.000 euros, algo que CaixaBank ha cambiado con su oferta.