El campo no quiere a Ribera

Tres de los principales partidos políticos ya han presentado sus candidaturas a las elecciones al Parlamento Europeo (PE), que van a ser claves para los intereses del sector agrario español. No en vano durante la próxima legislatura deberán aprobarse el nuevo Marco Financiero de la UE, en el que se fijará el dinero que habrá para financiar la PAC durante el periodo 2028-34, y en el que también se decidirá como se distribuyen esos fondos mediante una nueva política agraria.

En el caso del PSOE, la relación de candidatos no incluye en los puestos de salida a especialistas en asuntos agrarios, como hubiese sido de desear. Además, presentan a dos candidatos que no están bien vistos entre los agricultores y ganaderos españoles, como son Teresa Ribera, que es la cabeza de lista y actual ministra para la Transición Ecológica, y César Luena, que fue ponente parlamentario de la norma denominada de Restauración de la Naturaleza, que ha contado con el rechazo, no solo del campo español, sino de la mayor parte del sector agrario europeo.

En el caso del PP, han incluido en su candidatura a dos políticas que durante los últimos años han estado relacionadas con la política agraria. Una de ellas es Carmen Crespo, hasta el viernes consejera de Agricultura en Andalucía, que ocupa el puesto número dos. También figura en puestos de salida, según las encuestas, la riojana Esther Herranz, que fue eurodiputada en anteriores legislaturas, salvo la última, miembro de la Comisión de Agricultura del PE y ponente parlamentaria en algunos de los textos más importantes de la PAC.

En el caso de Vox, ocupa el puesto número siete de su candidatura (justo en el límite de posibilidades de salir, según las ultimas encuestas) Pedro Narro, que fue responsable de ASAJA en Bruselas durante varios años. Por el contrario, ha desaparecido de esta candidatura la hasta ahora eurodiputada Mazaly Aguilar, que se ha ocupado de los asuntos agrarios en el PE en representación de este grupo, siendo vicepresidenta de su Comisión de Agricultura. Sus enfrentamientos con el cabeza de lista, Carlos Buxadé, han sido el detonante de su salida.

La inclusión, o no, de especialistas o de personas vinculadas con el sector agrario, son la primera prueba de la importancia que los principales grupos políticos conceden a los problemas del campo en el proceso de elecciones al Parlamento Europeo. La segunda prueba llegará en las próximas semanas, cuando se hagan públicos los programas electorales con los que concurren a las mismas.

Durante los últimos meses la Comisión Europea ha dado marcha atrás en las medidas verdes que habían sido la espina dorsal de su programa de trabajo en la legislatura que está a punto de acabar, debido en parte a la oleada de protestas que se han registrado en la mayor parte de los estados miembros de la UE. Entre esos cambios figuran la flexibilización de algunas de las normas verdes de la nueva PAC, que habían sido muy criticadas por los agricultores y ganaderos comunitarios.

Sin embargo, todavía reina una gran confusión, por lo menos en España, en lo que respecta a la aplicación concreta de esas modificaciones desde este mismo año, lo que está creando una situación de grave inseguridad jurídica, ya que desde el Ministerio de Agricultura no han sido capaces de explicar todavía con claridad y exactitud las normas que están en vigor y las que se podrían aplicar con retroactividad.

En muchos casos los agricultores ya han tenido que adoptar las decisiones correspondientes a la planificación de sus campañas, por lo que ya no habría marcha atrás. Este asunto de la flexibilización de la actual PAC fue objeto de debate en la última reunión del Consejo Agrícola de la UE, que tuvo lugar el lunes de la semana pasada en Luxemburgo. A ella no asistió el ministro español, Luis Planas, que se quedó en Madrid esperando a la decisión de Pedro Sánchez, sobre si continuaba, o no. Los representantes de los 27 mostraron su satisfacción por la rapidez con la que se ha adoptado el primer paquete de medidas para relajar ciertas exigencias de la condicionalidad y quieren continuar por ese camino.

Algunas delegaciones han pedido ya las modificaciones de otras buenas condiciones agrarias y medioambientales, en concreto de la 2 (relativa a la protección de humedales y turbera) y de la 4 (sobre creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos). El comisario de Agricultura detalló que se trabajará en ello y que ya se está preparando, para junio, una modificación de las normas relativas a las fotos georreferenciadas.