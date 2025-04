Carlos Cuerpo pide "escuchar" los avisos de las bolsas, que ven "dañinos" los aranceles de EEUU

El ministro español de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, aseguró este lunes que las bolsas a nivel mundial están lanzando el mensaje de que los aranceles impuestos por Estados Unidos son "dañinos", e instó a escucharlo. "El mensaje que están lanzando las bolsas a nivel mundial es un mensaje muy claro de que estamos ante una política económica que es dañina, y dañina para todos a nivel global", declaró Cuerpo a su llegada a la reunión de ministros de Comercio de la Unión Europea (UE) que se celebra hoy en Luxemburgo.

Cuerpo consideró que se debe "recapacitar entre todos" e "intentar avanzar precisamente hacia esa solución negociada, hacia ese acuerdo que suponga un beneficio para nuestras economías". "De hecho, llevamos años beneficiándonos todos de ese intercambio mutuo, de esa relación abierta entre Estados Unidos y Europa, y este tiene que ser el camino. Tenemos 4.400 millones que viajan a diario entre ambos continentes en intercambios de bienes y servicios. Esto hay que reforzarlo. No tenemos que avanzar en fragmentar estos mercados", comentó.

De todas formas, preguntado por si cree que la reacción de las bolsas hará recapacitar a la Casa Blanca, dijo que no quiere "anticipar la posible reacción de las autoridades americanas". El ministro de Economía y Comercio consideró que "en primer lugar" se tiene que dejar "muy claro" que Europa "no quiere este conflicto comercial y que solo estamos respondiendo a medidas injustificadas y totalmente arbitrarias que se han puesto sobre la mesa".

"Además, nuestra respuesta siempre será justa y proporcionada. Ese es el elemento esencial por el cual tenemos que empezar esta discusión. Ese es el punto inicial y a partir de aquí hay que encontrar el equilibrio, efectivamente, para transmitir un mensaje de que nosotros no queremos escalar ningún conflicto y que solo estamos respondiendo", expuso. Añadió que a la vez la respuesta de la UE no debe impactar o debe impactar "de manera mínima" en los sectores del club comunitario y en sus industrias.

En ese sentido, dijo que si la Unión Europea impone aranceles a productos estadounidenses, se debe aspirar a que no impacten a los productores de los Veintisiete, "en particular, si no tienen capacidad de diversificar esas importaciones".

Sobre la lista de productos estadounidenses sobre los que la UE podría terminar imponiendo contramedidas en respuesta a Washington, Cuerpo indicó que España ha trasladado a la Comisión Europea sus "peticiones específicas de productos que creemos que no son fácilmente sustituibles por industrias españolas para que, como decía antes, minimicemos el impacto de estos aranceles para nuestros productores y para nuestras industrias".

"Creo que es precipitado hablar de cuál será la lista final. Tenemos que seguir avanzando estos días para cerrarla definitivamente, pero de nuevo tenemos que ser inteligentes y tener una estrategia que minimice el impacto sobre nuestras industrias y que mande un mensaje muy claro de que no queremos una escalada", indicó. cIncidió en que la UE debe "mantener la cabeza fría" e "intentar evitar la sobrerrespuesta a tuits o declaraciones".

Recalcó que se debe avanzar en el trabajo en el "día a día" de "un posible acuerdo negociado". "Ahora se ha abierto una nueva fase en este conflicto comercial tras el anuncio de los aranceles por parte de Estados Unidos el miércoles pasado. Y aquí tenemos que entrar en esta nueva fase, como decía, con la mano tendida y abierta, pero sin ser ingenuos. Para ser capaces de llegar a un acuerdo hacen falta dos partes en ese acuerdo y que todos estemos con esa voluntad negociadora", declaró.