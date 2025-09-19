CECA refuerza en Ávila el papel de sus fundaciones como motor social en los territorios

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha reforzado el papel "fundamental" que desempeñan las fundaciones del sector en el impulso "de la cohesión social, la vertebración territorial y la preservación del patrimonio". Así lo han puesto de manifiesto durante el encuentro anual de su Comité Ejecutivo de Obra Social y Fundaciones, que ha reunido a los principales representantes de las entidades asociadas en Ávila ayer y hoy. Durante estas dos jornadas, los representantes de CECA y de las fundaciones asociadas, han desarrollado un programa de trabajo que ha combinado encuentros institucionales con actividades culturales y de puesta en valor del territorio, detalla la confederación a través de un comunicado.

Entre los actos principales, ha destacado la recepción institucional en la Diputación Provincial de Ávila, presidida por Carlos García González, así como la presentación de Fundación Ávila: motor de cambio, que puso en relieve "la contribución de la entidad anfitriona al desarrollo cultural, educativo y social de la provincia".

El director general de Fundación Ávila, Carlos Carrera, ha agradecido la "confianza" de CECA, además de señalar que el encuentro "refuerza la vocación de la Fundación Ávila de ser un agente dinamizador de la vida cultural y social de nuestro territorio".

Por su parte, el director general de CECA, Antonio Romero, ha destacado que entre las "máximas prioridades" de la asociación se encuentra el "impulso" del papel desempeñado por las fundaciones asociadas, de las que ha destacado que representan no sólo la "vocación social" de la Confederación, sino también la garantía de que esa vocación "se traduce en acción, impacto real y transformación en la vida de las personas". Asimismo, ha agradecido a la Fundación Ávila su papel como anfitriona y colaborador en la organización de la jornada, además de subrayar que este encuentro refleja el "espíritu" de las fundaciones del sector, "profundamente arraigadas en sus comunidades y conocedoras de la realidad de cada territorio".

Romero ha incidido también en el valor de la "cooperación entre entidades y de la colaboración público-privada", así como la necesidad de avanzar "en nuevas metodologías para medir el impacto social, apoyándose en herramientas tecnológicas que permitan visibilizar mejor la contribución del sector".

Por último, considera la preparación del centenario de CECA, que se celebrará en 2028, "como una oportunidad para poner en valor la aportación histórica y presente de la asociación y sus fundaciones".

Entre los asistentes figuraron representantes de más de 20 fundaciones de toda España, entre ellas Fundación Caja Burgos, Fundación Caja Rioja, Fundación Círculo de Burgos, Fundación Caja Navarra, Fundación La Caja de Canarias, Fundación Mediterráneo, Fundación Caja Extremadura, FUNCAS, Fundación CAI, FUNDOS, Fundación Caja Castellón, Fundación Ibercaja, Caixa Pollença, Fundación Montemadrid y CaixaBank, además del equipo directivo de CECA y la Fundación Ávila como anfitriona.

El encuentro ha servido también para reafirmar el "compromiso conjunto" de CECA y sus fundaciones en ámbitos "clave" como la inclusión financiera, el apoyo a jóvenes y mayores, la lucha contra la despoblación rural, la promoción cultural y la sostenibilidad.

Las fundaciones de CECA representan el "principal inversor social privado" de España, con más de 900 millones de euros destinados en 2024. El 36 por ciento de la inversión se destinó a programas sociales y más de 172 millones se dedicaron a cultura y patrimonio, señala el comunicado. CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos creados por ellas y promueve la misión que desempeñan a través de su actividad financiera y su Obra Social.