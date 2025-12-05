La CEOE carga contra Yolanda Díaz por usar "el rodillo y la motosierra" contra los empresarios: "Nos ha echado de la mesa de negociación colectiva"

Tras la ruptura de la mesa de diálogo sobre la ampliación de los permisos por fallecimiento tras la expulsión de la patronal por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que finalmente se cerrará con un pacto bipartito solo con CC OO y UGT, los empresarios han cargado con dureza contra Díaz, a la que han acusado de aplicar el "rodillo y la motosierra" en la negociación colectiva, y de "echarnos directamente" de las mesas de negociación. Así lo ha denunciado el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que ha acusado a la ministra de estar "empeñada en ir minando el espacio de diálogo social" con el único objetivo de "imponer su programa político por encima de todo".

Garamendi ha defendido en un acto de la patronal alavesa sobre los retos de la economía en el futuro recogido por Efe que no pretende poner en cuestión la legitimidad del Gobierno, pero ha reclamado su espacio como interlocutor social, que se va "laminando día a día por medio de un rodillo y aplicando una motosierra". También ha denunciado las falsedades lanzadas por el Ministerio, tras asegurar que "la patronal no se levanta nunca de las mesas de negociación, sino que, como en el caso de los permisos por fallecimiento, nos echan de las mismas. Nos echan por las ocurrencias del Ministerio, la última con el tema de los permisos, algo de lo que no hemos oído hablar en ningún momento en las mesas de negociación y con lo que, de nuevo, se intenta poner en la picota a las empresas y culpar a los empresarios absolutamente de todos los males que pasan en la sociedad", ha opinado Garamendi, que ha calculado el coste de esta medida en unos mil millones de euros.

El presidente de los empresarios ha acusado a la vicepresidenta de "estar utilizando el Ministerio como una arma política, lo ha convertido en el ministerio de un partido que lo plantea para hacer su política, y nosotros ahí no vamos a jugar. Nosotros vamos a seguir hablando a través de los convenios y a través del diálogo social, con los sindicatos, para que la negociación colectiva fluya porque tiene que ser así. Díaz está empeñada en ir minando ese espacio de diálogo social y de concertación para imponer a través del Ministerio su programa político". En este contexto, ha puntualizado que la patronal "no discute al Gobierno solo reclamar el espacio que le corresponde como interlocutores sociales".

Para Garamendi, en el caso concreto de los permisos, "como en el de otras ocurrencias", ha afirmado, que "no es el asunto en sí, es cómo se hacen las cosas, porque los empresarios hemos demostrado en esta legislatura y en la anterior, la capacidad de diálogo que tenemos. La negociación colectiva fluye y funciona y es la base de la mejor infraestructura del país, que es la paz social, pero la realidad es que el Ministerio de Trabajo se ha empeñado en que, frente a la negociación colectiva, con ellos se va a una mesa donde te sientas y donde no se habla de diálogo social, sino que se habla de monólogo social".

Asimismo ha advertido de que las empresas, para mantener y desarrollar su actividad, necesitan "confianza"; y ha avisado de que para su establecimiento mirarán "el sitio que les dé estabilidad regulatoria y seguridad jurídica". Además, ha mostrado su preocupación por los niveles de absentismo laboral, "el gran problema" que tiene España, donde cada día faltan al trabajo 1,6 millones de personas, 200.000 más que el año anterior. "Y de eso no nos dicen nada". El año pasado se acumularon en España nueve millones de jornadas sin trabajar de trabajadores menores de 35 años y que "muchos de esos días" eran viernes y lunes, que suponen un coste que superan los 32.000 millones de euros. Por eso ha vuelto a proponer que se pudiera pagar el sueldo bruto a los trabajadores para que fueran "conscientes" del coste total, no solo de los salarios.

Fuentes de la CEOE manifestaron tras su expulsión de la mesa que, "en realidad, el Ministerio de Trabajo nunca ha querido negociar realmente" y expresaron su sospecha de que "se trata de un nuevo ataque a las empresas, ya que el Ministerio no ha planteado la misma propuesta para las administraciones públicas. Los encuentros mantenidos son fruto de las quejas planteadas por la representación empresarial tras el sorpresivo anuncio de ampliación de dichos permisos al margen precisamente del diálogo social, descontento éste al que se sumaron después los sindicatos".

El ampliación de los permisos por duelo fue anunciada por la vicepresidenta segunda en un desayuno informativo, sin consulta previa con el diálogo social. La propuesta recoge ampliar a 10 días de permiso por fallecimiento de un familiar de primer o segundo grado, crear uno nuevo de 15 jornadas cuando uno de estos familiares está en cuidados paliativos y la incorporación de otro nuevo permiso de un día para cuando una persona designe a al trabajador como acompañante para ejercer el derecho a la muerte digna (eutanasia).