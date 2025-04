Las claves de la semana del 14 al 18 de abril para invertir en Bolsa

¿Qué esperar de los mercados? Todo dependerá de las políticas que adopte cada día la administración Trump. Esperamos que en el inicio de semana las últimas exenciones del presidente sean favorables para el mercado. Sin embargo, creemos que podríamos entrar en una 2º fase del mercado, que continúe hasta poco después del verano, en el que los malos datos económicos, empresariales y la parálisis de la FED afecten negativamente en el ánimo de los inversores. Aunque esperamos una desaceleración, de momento en nuestro escenario base descartamos una recesión. En los últimos 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial, hemos vivido 12 recesiones, en la que la caída media del S&P 500 ha sido del 24%. En este 2025 los máximos del índice fueron alcanzados el pasado febrero, llegando a cotizar en los 6144 puntos, lo cual nos sitúa en un precio de caída media hasta los 4.600 puntos que en caso de concretarse se convertiría en un nivel de compra muy atractivo para sobreponderar las carteras.

¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo de los aranceles de Trump? Puede que estemos en una pausa de 90 días, pero la situación actual se asemeja a los años 70, cuando se produjo la mayor situación de estanflación de la historia reciente. El entonces presidente de EE UU, Richard Nixon, retiró el dólar del patrón oro, implementó un arancel de importación del 10% e introdujo controles temporales de precios, lo cual generó gran incertidumbre, una subida vertiginosa de los precios y una caída importante en el crecimiento económico.

¿Cómo invertir en bolsa con una situación de estanflación? El S&P 500 sin dividendos se mantuvo prácticamente sin cambios entre 1973 y 1982. Sin embargo, los dividendos salvaron a los inversores, que obtuvieron una rentabilidad total anual de aproximadamente el 5% anual, cuyos beneficios procedían principalmente de la reinversión de los dividendos.

¿Comportamiento en crisis económicas de las empresas con dividendos? En cinco desplomes recientes del mercado, incluyendo el estallido de las puntocom, la crisis financiera de 2008-2009, el estancamiento del techo de la deuda federal de 2011, el COVID y el ciclo de subidas de tipos de interés de 2022, la caída media del S&P 500 desde su máximo hasta su mínimo fue aproximadamente el 40%. Sin embargo, la caída promedio de los aristócratas del dividendo, es decir, aquellas empresas que pagan e incrementan cada año su dividendo sin interrupción a lo largo de más de 25 años, desde su máximo hasta su mínimo, fue de alrededor del 25%. Hasta el martes, los aristócratas habían bajado aproximadamente un 15% desde sus máximos recientes, en comparación con el 17% del S&P 500. Según estos cálculos, los aristócratas estaban a 10 puntos porcentuales de tocar fondo, mientras que el mercado estaba a 23 puntos de distancia.

El oro, el gran ganador: El activo refugio, este si por excelencia, y no los bonos, ha cerrado su mejor semana desde marzo del 2020. El mercado bursátil ya no tiene el control, y mientras los medios tradicionales se centran en las fuertes fluctuaciones bursátiles, los profesionales observan diversos mercados no bursátiles y la tensión que se evidencia a medida que se aceleran las operaciones de venta de acciones. El oro ha reemplazado al VIX como indicador global de ansiedad, alcanzando un nuevo récord. La demanda de los bancos centrales, la inflación, el incremento de la deuda y la debilidad del dólar son catalizadores que podrían seguir impulsando los precios del oro. Seguimos viendo al oro junto al Bitcoin como dos activos muy recomendables que merece la pena incorporar en las carteras de inversión.

La semana de los bonos: Un tema fundamental de la semana ha sido la renta fija. Desde el inicio de la guerra arancelaria los Bonos del Tesoro de EE UU han tenido un comportamiento más parecido a los títulos de deuda de un país emergente que los de la primera potencia mundial. Los rendimientos, especialmente de la deuda a largo plazo, han aumentado considerablemente en los últimos días. Para explicar las causas más relevantes que podrían explicar este movimiento se ha aludido a la venta de los fondos de cobertura o la expectativa de recortes de tipos por parte de la FED. Sin embargo, creemos que la venta de los inversores internacionales, sumada a la falta de demanda de estos mismos inversores, está siendo el principal motivo de estos movimientos. Donald Trump ha incorporado durante su presidencia una prima política extra a todos los activos financieros para que el inversor se vea compensado por el riesgo actual, de hecho la percepción mundial del riesgo soberano de Estados Unidos, ahora es más alto que el de Francia, España y Corea del Sur, y apenas por debajo del de Italia y Grecia, según indican los CDS a 1 año.

Ganadores de la última exención de Donald Trump sobre los equipos electrónicos: Esta medida eximiría el 64% de las exportaciones de Taiwán a Estados Unidos, el 44% a Malasia, el 33% a Filipinas, el 30% a Tailandia y el 29% a Vietnam, entre otros. Para China, esto eximiría alrededor del 22% de sus exportaciones a Estados Unidos. Sin embargo, el domingo por la mañana, funcionarios estadounidenses minimizaron las exenciones, advirtiendo que dichos productos serán reexaminados como parte de una investigación gubernamental sobre los semiconductores, lo que supone un nuevo golpe a las esperanzas de las grandes empresas tecnológicas como Apple, Nvidia y Microsoft. En cualquier caso, mejor tener un arancel del 25% que uno del 145%.

Esperando la temporada de resultados. Los analistas de Wall Street ya están recortando sus previsiones de ventas y beneficios para 2025. Según FactSet, las estimaciones de beneficios totales del S&P 500 para 2025 se situaban en 273 dólares a principios de noviembre, justo antes de las elecciones. Actualmente se sitúan en 267 dólares, y es probable que las reducciones no terminen ahí. De hecho, los más negativos, esperan un promedio de 258 dólares en beneficios este año, lo que representa una reducción de más del 5 % con respecto a las estimaciones anteriores.

¿Cómo responderá el BCE? El temor a una guerra comercial ha echado por tierra las esperanzas de que la eurozona estuviera a punto de una recuperación económica en 2025. El optimismo generado por el estímulo fiscal alemán recientemente anunciado se ha evaporado rápidamente y ha sido reemplazado por el temor a un inminente shock negativo de demanda para la región. Esperamos cuatro recortes de 25 puntos básicos este año, el primero de ellos este jueves. A pesar de la expectativa de recortes de tipos, el euro se disparó a un máximo de tres años frente al dólar esta semana, ya que los inversores parecen haber abandonado los activos estadounidenses

¿Seguirá bajando el dólar? Es probable que la presión sobre el dólar continúe a medida que la incertidumbre en torno a las políticas de Trump socava la confianza en la moneda como reserva mundial. El dólar se ha desplomado a mínimos de tres años frente al euro y ha caído un 4% frente a una canasta de monedas principales desde los anuncios arancelarios del "día de la liberación" el 2 de abril. El índice del dólar también cayó por debajo de un nivel clave de 100 por primera vez desde julio de 2023. La caótica política arancelaria de Trump socava la posición de Estados Unidos como refugio seguro, pero además de los aranceles de Trump, las amenazas del presidente al estado de derecho y a la independencia de la Reserva Federal también pueden estar dañando el atractivo del dólar. Con el tiempo esto podría resultar en un cambio hacia un sistema en el que las monedas, incluido el euro, desempeñarán un papel más importante.

La falta de confianza internacional también se ve reflejada en el turismo: los visitantes de Europa occidental que se quedaron al menos una noche en Estados Unidos cayeron un 17% en marzo respecto al año anterior, según la Administración de Comercio Internacional. Los viajes desde algunos países, incluidos Irlanda, Noruega y Alemania, cayeron en más del 20%, según los datos de ITA.

El desplome de los precios del petróleo castigó a las acciones de Repsol, que se dejó la semana pasada un 10%, siendo la empresa que mayor caída semanal sufrió dentro del Ibex 35. Un barril de petróleo cercano a los 60$ puede provocar un descalabro en las cifras de Repsol, que en el 2024 ya sufrió una caída del margen de refino en España desde los 11,1$ por barril hasta los 6,6$ por barril. Todo ello, a pesar de que el precio medio del Brent cayó un 2,17% y el del WTI un 2,3%, por lo que el descenso reciente del crudo y el debilitamiento del dólar mantenidos en el tiempo auguran unas cifras del segundo trimestre de este 2025 muy malas. A esto hay que sumar que Repsol también vende combustible para aviones, por lo que la potencial caída del turismo también perjudica a la petrolera española, que dado su carácter cíclico puede ser una de las más volátiles en este mes de abril si la escalada arancelaria continúa.

Eventos destacados del mercado

La reunión de tipos del Banco Central Europeo del jueves será el punto más importante de la semana en la eurozona, ya que el calendario de datos es muy reducido debido a las vacaciones de Semana Santa, con los mercados cerrados el viernes. El entorno inflacionario ha mejorado aún más desde la última reunión, con la inflación del sector servicios mostrando ahora un descenso más significativo. Esto, sumado a los crecientes riesgos a la baja para el crecimiento, debería preparar el terreno para otro recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés oficiales en la reunión del jueves.

Entre los próximos datos económicos las cifras de las ventas minoristas en EE UU, que se publicarán el miércoles, atraerán la mayor atención a nivel macroeconómico de la primera potencia mundial. Creemos que deberían ser cifras muy sólidas, ya que los consumidores realizaron compras importantes antes de la imposición de aranceles, lo cual debería ser suficiente para evitar que el crecimiento del PIB se contraiga en el primer trimestre, aunque creemos que será inevitable a partir del segundo trimestre. Otros datos incluyen las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y el inicio de la construcción de viviendas en marzo, publicados el jueves.

Una avalancha de publicaciones de datos en China atraerá incluso más atención de lo habitual mientras los economistas evalúan las consecuencias de la intensificación de la guerra comercial. Ayer se publicaron datos de la balanza comercial del gigante asiático. Las exportaciones a Vietnam y Tailandia alcanzaron récords, mientras que las ventas a EE UU crecieron más del 44% desde febrero, superando los 40.000 millones de dólares el mes pasado. Las exportaciones a EE UU aumentaron casi un 9% en marzo respecto al año anterior, tras caer en febrero.

Es posible que los compradores estadounidenses se hayan apresurado a importar mercancías antes de que comenzaran los aranceles más altos en abril, lo que impulsó drásticamente las exportaciones. Por otro lado, los productores nacionales parecen haber reducido sus compras debido a la preocupación por una posible caída de la demanda externa y un consumo interno aún débil. De cara al futuro, las exportaciones podrían enfrentarse a fuertes dificultades

A esto le seguirán las estimaciones de crecimiento económico para el primer trimestre del año, que ofrecerán una idea de si el país está en camino de cumplir su objetivo de crecimiento anual de alrededor del 5%. Los economistas pronostican que el producto interior bruto de China creció un 5,2 % interanual. Si bien esto representaría una desaceleración con respecto al último trimestre de 2024, sugeriría que el objetivo de crecimiento anual de Pekín va por buen camino.

El Banco de Canadá decidirá el miércoles qué hacer con los tipos de interés. La mayoría espera que mantenga los tipos en el 2,75% después de siete recortes consecutivos. Sin embargo, los inversores cada vez van incrementado las posibilidades de que el banco central opte por recortar los tipos nuevamente dada la amenaza que los aranceles estadounidenses representan para la economía del país.