¿Vuelta al "give me two"? El euro gana la guerra de aranceles de Trump

La guerra arancelaria desatada por la Administración Trump tiene sobre todo perdedores, pero también algunos ganadores, entre ellos la divisa europea, el euro, convertido en valor refugio ante la política de depreciación del dólar alentada por la Casa Blanca, lo que abarata las exportaciones estadounidenses e impulsa la entrada de capitales extranjeros, como cuando en los años previos a la crisis financiera de 2007-2008 el propio Trump vendía apartamentos con en Manhattan, la milla de oro neoyorquina, en los medios de comunicación generalistas europeos. Y es que con un cambio de casi dos dólares por euro, hasta un español de clase media-alta podía soñar con un apartamentito en la Gran Manzana.

Aunque el cambio está aún lejos de los tiempos del "give me two", cuando en ese 2008 la fortaleza de la divisa europea -con un cambio de casi 1,6 dólares por euro- permitía salir a mercados dolarizados y consumir con esa ventaja, ya se nota el repunte, lo que abaratará las costosas importaciones europeas de energía, particularmente los hidrocarburos, que se pagan en dólares, pero encarecerá sus exportaciones, aunque con la ventaja de que estas no contienen aranceles extra como las americanas para el resto del mundo.

Para España, la ventaja de un euro fuerte es que las compras de petróleo, especialmente a EE UU, principal proveedor en 2024, se abaratarán notablemente, así como las de gas natural. El gas licuado llegado en metaneros desde Estados Unidos volvió a ser en febrero la principal vía de suministro para España en un mes, desbancando a Argelia y replicando así el "sorpasso" de enero, cuando EE UU sobrepasó por primera vez al país norteafricano desde noviembre de 2023.

Así pues, la pretendida "jugarreta" de Trump a Europa, con un mercado común muy fuerte y crecientes lazos exportadores a Asia, África e Iberoamérica, podría no ser tan perjudicial.

De momento, la cotización del euro frente al dólar repunta hoy hasta máximos desde principios del pasado mes de octubre tras superar por primera vez el umbral de los 1,10 dólares, justo después del 20% de sobretasa colocada por Trump a la Unión Europea.

De este modo, el euro llegaba a alcanzar hoy un mejor cruce frente al dólar de 1,1021 'billetes verdes', el cambio más alto de la moneda europea respecto de la estadounidense desde el 4 de octubre de 2024.

El euro se ha convertido en una alternativa grande y líquida al dólar, cuyos problemas, incluyendo el menor consumo en Estados Unidos, son mayores que los del euro, según en análisis de ING Research. Desde la entidad señalan factores a medio plazo en el sentido de que "Washington quiere un dólar más débil", ya que gran parte del lenguaje de la orden ejecutiva de Trump "es muy similar al utilizado en el documento del acuerdo de Mar-a-Lago de Stephen Miran, que aboga por la necesidad de un dólar más débil en el largo plazo".

Aunque una guerra arancelaria es negativa en conjunto para la economía global, la compleja situación de la economía estadounidense, que se agravará al menos en el corto-medio plazo por esta agresiva política, como ha reconocido la propia Administración estadounidense, convierte al euro en un posible beneficiado.

"Una liquidación mucho más pronunciada de las acciones estadounidenses, que arrastraría los tipos de interés aún más a la baja, agrega otro clavo al ataúd del excepcionalismo estadounidense y podría enviar al EUR/USD por encima de 1,10", señalan los expertos de ING.