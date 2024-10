¿Es cliente de Springfield, Women'secret o Cortefiel? Cuidado, podrían haber robado sus datos

Nadie está a salvo de los ciberataques, ni siquiera la moda. Los ciberdelincuentes no descansan y, en numerosas ocasiones, consiguen burlar los métodos de seguridad de miles y miles de empresas en nuestro país, poniendo en riesgo no solo la información sensible de la propia compañía, sino también la de su larga lista de clientes. Esto es lo que le ha ocurrido al Grupo Tendam, al que pertenecen marcas tan conocidas como Springfield, Women'secret o Cortefiel, entre otras.

El negocio textil fue víctima de un ataque informático el pasado 5 de septiembre, lo que ha expuesto los datos personales de los clientes de sus clubes de fidelización. La compañía ha asegurado que esta vulneración no ha afectado a datos personales y financieros sensibles como las contraseñas de sus cuentas o la tarjeta de crédito –u otros métodos de pago–. Por tanto, el acceso no autorizado podría haber dejado expuesta información como nombres y apellidos, DNI y datos de contacto –dirección postal, correo electrónico o teléfono–.

Ante este escenario, el Grupo Tendam ha sugerido a los afectados que estén atentos a comunicaciones "atípicas o sospechosas" de remitentes no identificados que se realicen a través de correos electrónicos, WhatsApp, mensajes de texto o llamas telefónicas. También recomiendan no compartir bajo ningún concepto sus claves de acceso o datos bancarios.

La compañía del sector textil ha recordado que los afectados pueden ponerse en contacto con su servicio de atención al cliente vía telefónica –900 373 305, 900 373 306 y 900 373 307– o por email a través de las siguientes direcciones: clubcortefiel@cortefiel.com, online@spf.com o wow@womansecret.com. Los afectados también pueden dirigirse al delegado de Protección de Datos de Tendam en dpo@tendam.es.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cree que estas recomendaciones llegan demasiado tarde. Esta ha denunciado el retraso de la comunicación personal por parte del grupo a sus clientes, "lo que en la práctica niega una atención preventiva por parte de los afectados a una posible estafa".

"En esta ocasión ha pasado nada menos que un mes desde la comunicación indirecta de este hecho a través de un aviso público hasta la comunicación personal a los clientes del Grupo Tendam", señala la OCU. En este contexto, considera que estas filtraciones deben comunicarse de manera "rápida y directa" para evitar que se produzca cualquier tipo de fraude.

Tanto Facua como la OCU han solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos que cumpla su propia normativa y que investigue los hechos para saber si se han llevado a cabo las medidas oportunas "para limitar el alcance de los potenciales perjuicios que han podido ser ocasionados a los clientes" de estas marcas de moda.