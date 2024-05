El cohete averiado de Pedro Sánchez

Sánchez se ha ofendido con el presidente Milei y lo primero que deberíamos decirle es que sufre de amnesia cuando parece olvidar que en medio de la campaña argentina él y la vicepresidenta Díaz le llamaron «histriónico», «peligro para el bloque democrático» que «vende órganos». Sánchez, como presidente del Gobierno, no solo se entrometió en las elecciones apoyando al candidato del kirchnerismo, el régimen más corrupto de América tras el chavismo y responsable de dejar un 50% de pobreza, un banco central quebrado y el mayor agujero monetario de la historia con el país al borde de la hiperinflación. A eso, campaña Sánchez lo llamaba «proyecto de unidad y solidaridad con oportunidades para todos y para todas» (se le olvidó todes), «la senda de los avances sociales» (50% de pobres) y «desarrollo inclusivo que no deja a nadie atrás» (miseria e inflación desbocada). Desde entonces, desde el Gobierno no han parado de llamar a Milei «antidemocrático» (ganó en elecciones con muchísimo más apoyo que Sánchez), «hiena», «fascista», «ultraderecha», «negacionista de la violencia contra las mujeres». Y ahora salen ofendiditos. Mucha cara dura.

La izquierda usa la estrategia del matón del patio del colegio. Insulta, ataca y calumnia por doquier, asumiendo el silencio amedrentado del resto de los alumnos y, si alguien se rebela y responde, se queja a la profesora presentándose como víctima. Lo peor de la injerencia de Sánchez y Díaz (presidente y vicepresidenta de España) en las elecciones argentinas es que llevan meses pensando que ellos tienen derecho a insultar y calumniar impunemente y los demás solo tienen derecho a callar. Que apoyaran sin fisuras a un Gobierno corrupto y con cifras económicas de ruina absoluta como el Ejecutivo kirchnerista es la demostración de que no les importa la situación de los trabajadores o el bienestar, sino el poder. El expresidente Fernández vive ahora en España asesorando cómodamente a Sánchez tras dejar a Argentina hundida.

Sánchez usa la propaganda y los bulos de manera constante, incluso cuando esos bulos se han desmontado como el informe «fake» de la ONU sobre la memoria democrática. Sin embargo, debemos reconocer que el símil económico del cohete es, cuando menos, desafortunado, porque la inmensa mayoría de cohetes terminan explotando o cayendo al suelo. A lo mejor le traiciona el subconsciente.

Cuando el presidente Milei dice que Sánchez es incompetente y mentiroso, se hace eco de lo que sufrimos los españoles en un gestor que no para de faltar a la verdad y acudir a la propaganda y que ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia de España. Los datos son claros.

La tasa anual del Índice de Cifra de Negocios Empresarial se situó en el -6,5% en la serie corregida en marzo, y en el -10,6% en la original. En el caso de la industria, hablamos de un 0,2% en la serie corregida y de un -12,2% en la original. Pero es que, en el sector de Servicios, a pesar del récord de turismo, la variación anual del índice de la cifra de negocios fue del -0,5% en la serie corregida, según el INE. Como un cohete, dice.

La deuda de las administraciones públicas cerró marzo en 1,613 billones de euros, un récord histórico, después de crecer en 10.402 millones respecto a febrero, según el Banco de España. Esto es ya un 109% del PIB. Pero es que los pasivos totales de las administraciones ya superan los 2,07 billones de euros. Esta es la deuda que se paga y que se debe. Como un cohete.

El drama de la Seguridad Social

Los datos de la Seguridad Social son aterradores. España tiene la mayor cifra de pasivos no financiados de la UE, según Eurostat: un 400% del PIB. Pero es que el último dato es estremecedor. El Gobierno ha multiplicado por cuatro la deuda de la Seguridad Social en cuatro años. Incrementó su déficit real un 14% en marzo y solo cuadra las cuentas con unas gigantes transferencias del Estado, que ya es deficitario.

La deuda pública crece un 5,1% según el Banco de España, y el PIB «crece» un 2% con el PIB per cápita estancado. Eso es una ruina. Cohete averiado. El PIB per cápita en los últimos cuatro años solo ha crecido un 0,1%, lo que sitúa a España en la posición 20 de la Unión Europea, según Eurostat. Como un cohete… averiado. La inflación sigue por encima del 3% en España y ya lleva seis meses por encima de la media de la eurozona. Como un cohete averiado.

Crisis diplomática "fake"

A Sánchez le ha venido muy bien crear una crisis diplomática «fake» y volver a dividir a los españoles. Pero el problema es más grave. Pretende perpetuarse en el poder apoyándose en la ultraizquierda antisemita y vendernos que él es el antídoto a una ola ultra. Para Sánchez, todos son ultras hasta que necesita siete votos de lo que él mismo llamaba «la ultraderecha xenófoba» independentista. Entonces se convierten en progresistas. Sánchez ha creado una crisis diplomática falsa para tapar la evidencia del desastre de deuda que está acumulando.