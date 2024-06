Cómo hacer y cuándo presentar la declaración complementaria 2024

Cometer errores en tu Declaración de la Renta es algo bastante común debido a la complejidad del proceso, los numerosos cambios normativos que afectan al IRPF cada año y las dudas interpretativas que surgen con cada nueva regulación.

Afortunadamente, hay soluciones. Una de las formas de evitar problemas con Hacienda, si descubres que necesitas corregir uno o varios datos, es presentar una declaración de la renta complementaria, siempre que el error sea reciente.

Qué es una declaración complementaria y cuándo hacerla

Una declaración complementaria es un documento que se presenta a la administración tributaria para corregir o complementar una declaración anterior de impuestos. Esto puede ser necesario cuando se detectan errores, omisiones o se obtienen datos adicionales que no se incluyeron en la declaración original.

Es crucial optar por una declaración complementaria cuando los errores u omisiones generen un perjuicio para la Agencia Tributaria. Esto sucede cuando la cantidad que Hacienda debería ingresarte es menor a la que has recibido, o cuando debes pagar más de lo que indicaste en tu declaración original.

Asimismo, deberás presentar una declaración complementaria si se producen situaciones o circunstancias nuevas que te hagan perder el derecho a una deducción, reducción o exención que ya habías aplicado en una declaración anterior.

Cómo hacer la declaración complementaria

Puedes presentar una declaración complementaria de la Renta de manera electrónica mediante Renta WEB. Solo necesitas identificarte utilizando alguno de los métodos que Hacienda ofrece a los usuarios (certificado electrónico, sistema cl@ve, etc.).

Una vez identificado, accede a 'Servicio de tramitación de borrador / declaración (Renta WEB)' o a 'Modificación de una declaración ya presentada'. Estas opciones están disponibles en 'Gestiones IRPF' del modelo 100 en la sede electrónica.

Después, selecciona 'Servicios Disponibles'/'Modificar declaración' y selecciona la opción 'Modificar declaración presentada', especifica el tipo de modificación y elige, en este caso, la modalidad de declaración complementaria. Hacienda recomienda trabajar sobre la declaración previamente presentada, corrigiendo únicamente los errores que hayas identificado.

Al comenzar el trámite, podrás seleccionar a qué ejercicio pertenece la modificación. Si has hecho varias presentaciones en esa sesión, aparecerá una ventana con las declaraciones presentadas, permitiéndote elegir la que deseas corregir.

Para realizar una declaración complementaria de ejercicios anteriores, el procedimiento es el mismo. Sin embargo, debes tener en cuenta que solo puedes modificar las declaraciones de los últimos cuatro ejercicios. De lo contrario, tanto tu derecho a reclamar como el de Hacienda habrán prescrito.

El plazo para presentar la declaración complementaria

Es recomendable presentar la declaración complementaria del IRPF lo antes posible en caso de error o incumplimiento, ya que cuanto más tiempo transcurra, mayor será la sanción que podrías enfrentar.

En cualquier caso, debes corregir tus errores fiscales dentro de un plazo de cuatro años desde la fecha límite de cumplimiento voluntario de tu obligación.

Después de que este plazo haya pasado, Hacienda no podrá reclamarte nada si no lo ha hecho antes, y tú tampoco podrás reclamar nada si el error te beneficia, por lo que no tendría sentido intentar corregir errores anteriores que ya han prescrito.

El escenario ideal es corregir tus errores en el IRPF dentro del periodo de cumplimiento voluntario de tus obligaciones fiscales: en estos casos, no habrá ninguna sanción.