La compraventa de viviendas acumula dos meses a la baja: cae un 6,1% en junio

La venta de viviendas registró en junio una caída del 6,1% con respecto al mismo mes de 2023, hasta un total de 50.099 operaciones, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, la compraventa de viviendas acumuló dos meses consecutivos a la baja, pero la reducción de junio fue más moderada que la registrada en mayo, 21,5% en tasa interanual, un desplome que se vio condicionado por el efecto de la Semana Santa y un ajuste de tipo técnico.

En tasa intermensual (junio sobre mayo), la compraventa de viviendas subió un 13,8%, mientras que en los seis primeros meses de 2024 disminuyó un 4,5%. En lo que va de año, la compraventa de viviendas cayó un 2,1% en enero; en febrero subió un 5,8% tras 12 meses a la baja a raíz de la subida de los tipos de interés; en marzo cayó un 19,3%; en abril se disparó el 24%; en mayo, el citado 21,5% menos y la nueva caída de junio, del 6,1%.

El dato de junio estuvo condicionado por la caída de las operaciones sobre viviendas usadas (79,6% del total), que se redujeron un 7,8% interanual, hasta las 39.890, mientras que las realizadas sobre vivienda nueva (20,4% del total) aumentaron un 0,9%, hasta 10.209. El 92,7% de las viviendas transmitidas por compraventa en junio fueron viviendas libres y el 7,3%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres bajó un 5,6% interanual, hasta las 46.458 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas cayó un 11,9%, hasta sumar 3.641 transacciones.

Por comunidades autónomas, sólo Galicia (10,0%), Región de Murcia (6,0%) y La Rioja (0,3%) experimentaron incrementos de las compraventas. Mientras, las mayores caídas se produjeron en Canarias (-20,1%), Islas Baleares (-17,6%) y Aragón (-14,2%). En Cataluña el descenso alcanzó el 10,8%. en tanto que en Madrid se registró una caída interanual en junio del 0,6%.

Desde Idealista explican que el descenso de junio no se debió a una retirada de la demanda por los elevados precios, sino a la constante reducción de la oferta disponible, una situación que está haciendo aumentar los precios. Y el portal vaticina: "Estas dos tendencias se mantendrán en los próximos meses". "El mercado, por el momento, no vislumbra ningún evento que pueda aumentar el stock de vivienda en venta en el corto o el medio plazo, por lo que no es previsible un crecimiento en el número de operaciones en este tiempo, lo que en paralelo cierra la puerta a posibles bajadas de precio mientras la demanda se mantenga en los niveles actuales", añaden desde Idealista.

Fotocasa, por su parte, valora más positivamente el dato de operaciones de junio. "Una cifra que muestra el gran interés que hay por adquirir vivienda en nuestro país y que por cuarta vez en el año se supera la barrera de las 50.000 operaciones firmadas en un mes. Aun así, este primer semestre de 2024 ha sido muy similar al de 2023, ya que cierra con 299.223 firmas, mientras que 2023 lo hizo con 313.904, lo que supone solo un -5% menos de compraventas. Hay que recordar que el pasado ejercicio de 2023 resultó ser el segundo mejor año de actividad desde el año 2007, por lo que las expectativas no deben ir hacia superar las cifras del pasado ejercicio, sino a conseguir una tendencia de normalidad y adaptación a la política económica actual", explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Fotocasa, además, prevé una segunda mitad con mayor volumen de compras, aunque reconoce que existe una demanda insatisfecha muy significativa perjudicada por la gran escasez de oferta existente. "La tendencia prevista es que, tras el comportamiento hacia la estabilización en el primer semestre del año, se produzca una mayor actividad de cara a la segunda parte impulsada por la desescalada de tipos de interés -se esperan dos descensos más en el segundo semestre el año- y por los avales en la compra de vivienda. Esta mayor actividad durante el segundo semestre puede convertir al 2024 en uno de los mejores años desde 2007 ya que este primer semestre cierra tan solo con 14.681 compraventas menos que el pasado ejercicio. Habrá que ver cómo se adaptan los bancos a las nuevas condiciones hipotecarias y si hay suficiente stock de vivienda para dar servicio a la demanda latente existente", asegura la portavoz de Fotocasa.