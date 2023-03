¿Cuánto tengo que pagar de impuestos si me toca la Quiniela?

Vivir sin ninguna preocupación y tener el dinero suficiente para poder disfrutar del tiempo libre sin la necesidad de trabajar es el sueño de muchas personas. Por tanto, los españoles que deciden jugar cada semana a Loterías y Apuestas del Estado tienen la pequeña esperanza de obtener alguno de estos premios para no tener que preocuparse más por su situación económica o si llegan o no a final de mes.

La Quiniela es una apuesta que consiste en "seleccionar el ganador de 14 partidos de la jornada de fútbol asociada, y el resultado exacto de un partido más (el "pleno al 15")", aseguran desde Loterías y Apuestas del Estado. Por tanto, quién decida apostar en este juego de azar deberá acertar los resultados de al menos diez partidos que se celebran en una jornada para llevarse un bote considerable. En esta apuesta se destina el 55% de la recaudación a premios que se reparten de la siguiente manera:

14 aciertos más pleno al 15 (categoría especial): 7,5% de la recaudación.

14 aciertos (1ª categoría): 16% de la recaudación.

13 aciertos (2ª categoría): 7,5% de la recaudación.

12 aciertos (3ª categoría): 7,5% de la recaudación.

11 aciertos (4ª categoría): 7,5% de la recaudación.

10 aciertos (5ª categoría): 9% de la recaudación.

¿Cómo se declara un premio de lotería?

No obstante, el premio no solo lo reciben aquellos que deciden apostar, sino que Hacienda también se lleva parte del pastel, ya que en función de la cantidad ganada en la Quiniela -y en cualquier premio otorgado por Loterías y Apuestas del Estado-, se deberán pagar más o menos impuestos.

En el caso de que el importe del premio sea igual o inferior a 40.000 euros, estos no estarán sujetos a ninguna retención. "Sólo se aplicará a aquellos premios que excedan de esta cantidad, de modo que todos los premios que no excedan esta cantidad por décimo o apuesta están libres de impuesto", explican desde Loterías y Apuestas del Estado. La norma tributaria establece que los premios que superen dicha cuantía deben pagar el 20% del premio total recibido menos el importe exento. Por tanto, si un premio es de 50.000 euros, la base imponible ascenderá a 10.000 euros. El tipo que se aplicará a la base imponible será el 20%. Por tanto, en el ejemplo previamente mencionado la cuota integra serían 2.000 euros (50.000 euros del importe del premio - 40.000 euros exentos = 10.000 base imponible x 20% tipo impositivo = 2.000 euros).

En el caso de que haya tocado un premio a medias y se reciban 80.000 euros de premio, tocarán 40.000 a cada jugador, por lo que no pagarán impuestos, tal y como aclara la gestoría online Tax Scouts. Asimismo, esta señala que "el dinero que hayas ganado en la lotería no se suma a la base imponible de tu IRPF. En la declaración de la renta, tú pagas IRPF. Lo que te toca pagar se calcula según lo que has ganado en el año anterior al de la declaración, pero la lotería no cuenta. O sea que si has cobrado 18.000 euros brutos de tu trabajo pero has ingresado 328.000 euros porque te ha tocado el Gordo, no pagarás IRPF más que por esos 18.000 euros".