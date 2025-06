Cuenta atrás para la Renta 2024-2025: los 5 errores más comunes que pueden acarrearte sanciones de Hacienda

Quedan menos de 15 días para que finalice la campaña de la Renta 2024-2025. El 30 de junio termina el plazo para presentar la declaración correspondiente al ejercicio fiscal de 2024, aunque el plazo para presentar declaraciones con resultado a pagar que quieran domiciliarse acaba el 25 de junio. Las prisas de última hora pueden llevar a los contribuyentes rezagados que aún no han hecho este trámite a cometer errores que puede derivar en sanciones económicas de entre el 50% y el 150% del perjuicio causado. Con el fin de evitar esta situación, TaxDown ha recogido los cinco errores más repetidos a la hora de hacer o presentar la declaración de la Renta durante el mes de junio.

1. No revisar el borrador

Los datos que la Agencia Tributaria incluye en el borrador de la Renta no siempre son correctos. Entregar el borrador con errores, puede provocar retrasos en las devoluciones o, en el peor de los casos, sanciones económicas al contribuyente. En este caso, las sanciones por errores en la declaración, pueden ir desde el 50% y llegar a alcanzar hasta el 150% del total de la deuda, en caso de que los datos incorrectos hayan sido proporcionados de forma intencionada por el contribuyente.

2. No declarar todos los ingresos obtenidos

Otro de los errores que se cometen los contribuyentes en la declaración de la Renta de forma bastante frecuente es la omisión de algunos de los ingresos obtenidos. Es importante tener en cuenta que se deben declarar también ingresos recibidos por otra empresa durante el ejercicio fiscal, prestaciones por desempleo, retribuciones en especie y todos aquellos ingresos obtenidos durante el año.

¿Quién está obligado a declarar? Los contribuyentes que ganen menos de 22.000 euros anuales de rentas del trabajo procedentes de un solo pagador no están obligados a presentar la declaración de la Renta. En el caso de tener dos pagadores el límite baja a 15.000 euros. Esto se aplica a los contribuyentes con dos pagadores que cobran más de 1.500 euros a partir del segundo pagador. En cambio, los contribuyentes con más de un pagador y que no sobrepasan esos 1.500 euros no están obligados a declarar hasta los 22.000 euros.

3. No aplicar las deducciones a las que se tiene derecho

Según una encuesta realizada por TaxDown, el 77% de los españoles desconocen las deducciones autonómicas que existen y este les lleva a dejar de ahorrar unos 9.000 millones de euros al año. Por eso, es importante revisar todas las deducciones existentes, tanto nacionales como autonómicas concretas para cada caso.

4. No tener claros los plazos

La campaña de la Renta dura tres meses, pero muchos contribuyentes apuran hasta el final y a veces se retrasan. Por eso, es clave conocer los plazos establecidos por Hacienda. Aunque la campaña termina el 30 de junio, la presentación online con domiciliación bancaria está disponible hasta el 25 de junio; después, el pago debe hacerse manualmente en el banco o de forma presencial. Si no se presenta a tiempo, la Agencia Tributaria puede imponer sanciones que van del 1% al 150% de la deuda..

5. No probar a realizar la declaración de forma conjunta

La declaración conjunta es un gran desconocido para muchos contribuyentes y en algunos casos permite obtener resultados más beneficiosos que la individual. Los expertos de TaxDown consideran que es una opción que hay que consultar, sobre todo si uno de los miembros de la pareja no trabaja o no llega al SMI ya que, las deducciones van a ser mayores para ellos de las que recibirían en caso de realizar su declaración de forma separada.

“Es importante que los usuarios tengan en cuenta estos errores porque una simple revisión antes de presentar el borrador, puede evitarles una sanción económica bastante considerable.“ afirma Paula Urcera, responsable del área fiscal de TaxDown “El hecho de contar con asesoramiento fiscal puede ayudar a planificar tus finanzas para minimizar la carga tributaria y obtener un resultado lo más positivo posible” concluye.