El dato económico al que se agarra Pedro Sánchez y una previsión que no pinta bien

La situación económica se asemeja a una botella que está por la mitad. Unos prefieren verla medio llena y, otros, medio vacía, lo cual no significa que “la realidad real” vaya a cambiar. Una noticia de ayer mismo: el Ibex ha subido en las últimas fechas y ayer cerró en 10.062 puntos; Pedro Sánchez se ha agarrado a ello para argumentar que España va bien desde el punto de vista económico y que es un buen país para hacer negocios. Está claro que el presidente del Gobierno ve la botella medio llena. Otra noticia de ayer mismo: la OCDE anunció que las cosas no pintan bien para España, ya que solo crecerá el 1,4% en 2024; en este caso las previsiones no pueden calificarse como buenas, ni mucho menos, lo que nos lleva a ver la botella medio vacía. Un anticipo de lo que está por llegar el próximo año lo tendremos en la evolución del consumo durante la que podríamos llamar la campaña navideña entendida en sentido amplio: comidas y cenas de empresa, el gasto del viernes negro, viajes y compras. Todavía falta un tiempo para que conozcamos esos datos y establecer una comparación con lo sucedido en la anterior.

Y, hablando de datos, estamos a la espera de saber los cien mayores beneficiarios del dinero del Plan de Recuperación de la UE. España tenía que haber publicado esa información hace ya bastante tiempo, pero se está haciendo la remolona. Yo no tengo la menor duda de que van a ser las diferentes Administraciones, organismos públicos, empresas también públicas y grandes corporaciones. No noto que ese “dinerín” haya llegado de forma directa a esa gran red capilar compuesta por la pequeña y mediana empresa y los autónomos, que conforman en gran parte la economía real. Y, mientras tanto, el dinero es, una vez más, el gran eje de los debates en la COP28, la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de la ONU, que comienza hoy en Dubái. Al final, de lo que se trata es de ver cómo se financia la lucha contra el cambio climático y quién paga la importante factura que supone. Al acabar, como suele ser habitual, unos verán la botella medio llena y, otros, medio vacía.