¿Dejar el cargador del móvil enchufado encarece la factura de la luz?

La factura de la luz es el documento que emiten las comercializadoras a sus clientes para informarles acerca de su consumo eléctrico y, por consiguiente, el importe que debe pagarse por el mismo. No obstante, la factura que llega cada mes a nuestros hogares no es siempre la misma, sino que esta puede incrementarse por diferentes motivos como encender el aire acondicionado, contar con una potencia contratada mayor a la que realmente se necesita o no tener electrodomésticos eficientes. Pero, ¿no desenchufar los cargadores puede encarecer esta factura?

"Este sigue consumiendo electricidad a pesar de no tener ningún dispositivo conectado y puede generar problemas debido a su sobrecalentamiento. Es lo que se conoce como consumo fantasma y contribuye a que el precio de la factura de la luz incremente", explica el portal inmobiliario Fotocasa.

El consumo fantasma es aquel que producen algunos dispositivos o electrodomésticos, ya que, aunque estén apagados o no activos, al seguir enchufados a la corriente, estos continúan consumiendo electricidad. Esto se debe a que se quedan en "standby", es decir, en reposo, pero no completamente apagados, por lo que siguen consumiendo un pequeño porcentaje de electricidad. En este contexto, el consumo energético de estos aparatos en reposo en los hogares se lleva el 6,6% de la electricidad total gastada, según la Red Eléctrica Española.

Las televisiones son uno de estos dispositivos, ya que aunque se apagan con el mando a distancia, estas no se desconectan completamente, sino que están en reposo. Al igual que este aparato, el cargador del móvil es otro de los que se queda enchufado la mayor parte de las veces, aunque el móvil no esté conectado, lo que hace que este siga consumiendo energía.

Además del consumo energético, dejar todo el día enchufados los cargadores puede deteriorar los dispositivos o incluso generar un incendio en el caso de que se sobrecalienten demasiado.

¿Cuánto gasta un cargador de móvil enchufado?

El consumo fantasma es una realidad en millones de hogares. Tanto es así que los electrodomésticos y aparatos que se encuentran en reposo cuestan de media unos cinco euros mensuales, es decir, unos 60 euros al año, según Endesa.

En lo que respecta a los cargadores móviles, su gasto dependerá del tipo de aparato con el que se cuente, como si es original o no o si es homologado, entre otros factores. No obstante, de media, un cargador enchufado a la corriente sin estar conectado a ningún dispositivo consume 0,00002 kWh. "Si calculamos que pasa unas 16 horas conectando sin tener móviles cargando y otras 8 horas conectadas (las que pasas durmiendo con el móvil cargando), la media por cargador al año es de 0,12 euros", asegura el portal inmobiliario.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), un cargador enchufado las veinticuatro horas del día sin un smartphone consume menos de un euro al año.