El día que me jubile ¿a los 72 años?

Casi sin darnos cuenta comenzamos a ver los primeros mensajes sobre el retraso en la edad de jubilación hasta los 72 años, un tema candente en el debate económico y social de muchos países, especialmente en Europa, donde el envejecimiento de la población y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, muchos basados en el reparto, están en entredicho desde hace mucho tiempo.

Y es que no hay peor sordo que quién no quiere escuchar ni peor ciego que quien no quiere ver, porque si el sistema está en déficit continuo y se encuentra en cuidados intensivos, alimentado por vía intravenosa con los impuestos para cubrir los desajustes y con mayores cotizaciones, es que quizás estemos asistiendo al proceso de agonía lenta del sistema.

Por el momento, la edad legal de jubilación está en los 66 años y 8 meses, hasta llegar a los 67 años en 2027, pero eso es claramente insuficiente, teniendo en cuenta la avalancha de babyboomers que se aproxima, el rápido envejecimiento de la población europea, la mayor esperanza de vida y la falta de suficientes jóvenes, con trabajo, en nuestro mercado laboral que puedan aportar a la caja común.

Recientemente se ha mejorado la posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo, reduciendo las restricciones existentes, con la vista puesta en que la edad efectiva de jubilación aumente incentivando la actividad laboral hasta los 72 años y de forma voluntaria. Ahora se está proponiendo hacer lo mismo en el sector público, de modo que podría llegar a los funcionarios para igualar la situación con la del sector privado y que igualmente puedan transitar entre la vida activa y el retiro. No sólo hablamos de nuestro país, sino que también se ha abierto el debate en la UE.

En principio, todo lo que sea libertad de elección y obligación, me parece buena idea pues hay quien no quiere jubilarse con 65 ni con 67 años y necesita mantener su actividad laboral durante unos años más. También hay quienes están esperando la fecha de su jubilación como premio a muchos años de duro trabajo y cotizaciones aunque empiezan a romperse las costuras del sistema.

Juan Carlos Higueras es Doctor en Economía y Director de programas MBA en EAE Business School