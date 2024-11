EasyJet avisa de que imponer el equipaje de mano gratis subiría los precios de los billetes

Las aerolíneas siguen a la espera de que se resuelva el contencioso sobre los equipajes de mano. A pesar de que Consumo ha multado con 178,9 millones de euros a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes, las compañías ya han declarado que no cambiarán estas prácticas hasta que un juez no resuelva el recurso por la vía Contencioso Administrativa que piensan presentar. Pero en caso de que la decisión no sea favorable a sus intereses, insisten en que la presunta gratuidad de los equipajes de mano la acabarán pagando los viajeros.

Ayer, el director general de EasyJet en el sur de Europa, Javier Gándara, insistió en que, de quitarse la opción, seguramente se encarecerá el precio inicial de los billetes de avión.

Gándara, que también es presidente de la patronal de las aerolíneas que operan en España (ALA), explicó que si prospera la sanción y comienza a prohibirse el cobro de un importe adicional por el equipaje de mano o la elección de asientos, «se introducirá una distorsión importante, porque será una medida que deberá ser aplicada sólo a los españoles, con una serie de dificultades para su implementación».

El directivo reiteró que el cobro del equipaje de mano es legal y beneficia a los consumidores. «Hay muchos pasajeros que se benefician con una tarifa más barata porque no precisan una serie de servicios, porque así lo eligen. No deberían imponer a los servicios a los pasajeros que no quieren», criticó Gándara.

El directivo hizo estas apreciaciones durante la presentación de resultados del año fiscal 2024 de EasyJet. La aerolínea «low cost» británica obtuvo o un beneficio antes de impuestos de 610 millones de libras esterlinas (731 millones de euros) en su último año fiscal, que comprende desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 34% respecto al periodo anterior.

Durante su ejercicio fiscal, la compañía operó 218 rutas en España, lo que representa un 10% más que en 2023, y su perspectiva para 2025 es crecer en capacidad un 6,5%, hasta los 20,1 millones de asientos.

La aerolínea británica, que tienen bases en Barcelona, Málaga, Palma y Alicante; ha anunciado 14 nuevas rutas para la temporada de verano del año que viene, y Gándara ha dado a conocer este miércoles las conexiones que unen Palma y Málaga con Zúrich, que estarán disponibles partir del 30 y 31 de marzo de 2025, respectivamente. A 30 de septiembre, la aerolínea disponía de una flota de 347 aviones, por encima de los 336 de un año antes.

El Prat

Al margen de la disputa por la multa de Consumo relacionada con el equipaje de mano, desde la aerolínea británica también salieron al paso sobre la posibilidad de que las compañías "low cost" sean trasladadas del aeropuerto de El Prat para solucionar sus problemas de saturación en vista de las dificultades que hay para abordar su ampliación. Gándara descartó la opción de que se desvíe la actividad de estas compañías a otros como los de Gerona o Reus. "No se puede expulsar a una compañía de un aeropuerto donde tiene una serie de slots históricos. EasyJet quiere seguir yendo a aeropuertos principales y Barcelona seguirá siendo nuestro principal aeropuerto en Cataluña y en el resto de España", ha advertido el directivo de la compañía.

Gándara explicó que las limitaciones en El Prat se sienten sobre todo en temporada alta, en donde hay determinadas franjas horarias en las que no hay lugar para incorporar nuevos vuelos. Por eso, se manifestó a favor de lograr una ampliación del aeropuerto para poder dar respuesta a la mayor demanda que presenta la ciudad de Barcelona como destino y mejorar la logística de vuelos en la estación. "Los planes para ampliar con la pista del mar unos 500 metros permitirá ampliar capacidad y mejorar la distribución", afirmó el Gándara.