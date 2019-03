El AVE «low cost» de Renfe, para el verano de 2020

Renfe plantará cara desde el primer día en que se liberalice el servicio del AVE a su homóloga francesa, SNCF. La compañía gala ha asegurado que quiere estar en España con su modelo «low cost» desde el mismo instante en que la alta velocidad se abra a la competencia en diciembre de 2020. Y Renfe la estará ya esperando con su propio servicio de bajo coste. Su presidente, Isaías Táboas, aseguró ayer que ya disponen de trenes para este nuevo negocio y que los pondrán en servicio «bastantes meses antes» de que el sector se liberalice. Fuentes conocedoras del asunto consideran que es muy probable que el servicio pueda estar en funcionamiento el verano del año próximo, coincidiendo con una de las épocas del año de más trasiego de viajeros. Estas fuentes explican que, dado que Renfe ya dispone de los trenes, que, inicialmente, el servicio no requerirá de muchas unidades y que las modificaciones a acometer no son de gran calado, es factible que las unidades estén prestando servicio en el periodo estival.

Durante su intervención en el «Executive Forum», Táboas explicó que su nuevo servicio «low cost» estará dirigido a capturar pasajeros que ahora se decantan por el coche o el autobús porque el AVE convencional es un servicio demasiado caro. El precio será, pues, la principal apuesta para atraerlos. Renfe maneja estudios que rebajan los precios de algunos trayectos hasta un 40% con respecto al precio medio de un billete de AVE convencional, que es de 52 euros por trayecto.

Renfe no quiere, en cualquier caso, que su nueva división pierda dinero. «Esa no es nuestra intención», aseguró Táboas, que avanzó su intención de diseñar un servicio de bajo coste pero que tenga «un margen, aunque sea pequeño, y que gane dinero, aunque no sea mucho, desde el primer día». Táboas afirmó que Ouigo, la filial «low cost» de SNCF, pierde dinero desde hace siete años, si bien su responsable, Rachel Picard, ha asegurado esta semana que es rentable.