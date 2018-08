Pedraz ve motivos para juzgar por estafa al fundador de Gowex

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz considera que hay indicios más que suficientes para juzgar al expresidente y fundador de Gowex, Jenaro García Martín, por los delitos de estafa, falseamiento de las cuentas. uso de información relevante que afecta a una generalidad de inversores y delito de falseamiento de información económica y financiera. Considera igualmente que otros cuatro responsables de esa sociedad, dedicada a la instalacion de wifi gratuito en las grandes ciudades –como Madrid, Nueva York, o París– y sus medios de transportes, deben igualmente responder por esos delitos, entre ellas la mujer de García y consejera de Gowex, Florencia Maté, firmante de las cuentas de los ejercicios 2009-2012, y el secretario del consejo de administración, Francisco M. Martínez Marugán. El fiscal y las acusaciones disponen ahora de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral y presentar el escrito de acusación, o, alternativamente, el sobreseimiento de la causa contra aquellos que entiendan que no han incurrido en responsabilidad penal.

Jenaro García reconoció el 6 de julio de 2014 ante el consejo de administración de la empresa y, posteriormente, ante el juez Pedraz cuando se inició esta investigación, que las cuentas de Gowex, al menos durante los cuatro años anteriores, no reflejaban la imagen real, atribuyéndose la autoría de esa falsedad.

En el auto del magistrado se señala cómo ya desde el año 2004 ese proyecto empresarial empezó a no ser rentable, y, por tanto, necesitaba financiación para mantener el crecimiento del negocio y mantener los puestos de trabajo. Seis años después, en 2010, el mismo día que comenzó a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil, Gowex realizó una ampliación de capital que le permitió saldar la deuda que tenía hasta ese momento.

La empresa, de esa forma, estaba obligada a presentar las cuentas anuales, sometidas al control de auditoría que realizaba el fallecido José Antonio D. Sin embargo, sostiene Pedraz en su resolución, desde la salida a bolsa «las cuentas no respondían a la realidad, no reflejaban la imagen fiel», lo que no impidió que continuase captando nuevos inversores. Así, las cuentas de Gowex presentaban beneficios «recurrentes y crecientes desde 2008» en sus cuentas de resultados, destacando el año 2012, en el que se recogía una facturación de 114 millones de euros.

Valor real: cero euros

Sin embargo, un informe de la empresa de análisis Gotham City Research, de julio de 2014, ponía al descubierto la realidad de Gowex: Más del 90 por ciento de sus ingresos declarados no existían en realidad y se originaron a través de «sociedades secretas ligadas al secretario del consejo de administración y/o demás miembros» del mismo. De esta forma, concluía que el valor de sus acciones era de cero euros.

A partir de ahí, la empresa comenzó a desmentir ese informe e incluso, un día después del mismo, anunció que invertiría más de 260 millones de euros; hasta que el 6 de julio la empresa informaba públicamente que Jenaro García reconocía la falsedad de las cuentas y presentaba concurso de acreedores.