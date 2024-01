Los empresarios cargan contra la subida del SMI: "Es un abuso de poder que va a quebrar muchas empresas"

"Asistimos una vez más a una situación de arbitrariedad y de abuso de poder, que sólo viene a incrementar la incertidumbre y la falta de confianza que ya percibimos en la economía, en los mercados y en los inversores, y va a quebrar infinidad de empresas". Con esta contundencia las patronales CEOE y Cepyme han criticado con dureza la decisión unilateral del Ministerio de Trabajo de elevar el salario mínimo interprofesional un 5%, con el único apoyo de los sindicatos, que han logrado alcanzar el porcentaje mínimo que habían propuesto. "Se ha vuelto a decidir en términos de premio o castigo a la adhesión o rechazo de los empresarios al acuerdo, lejos de adoptarla en función de criterios técnicos, tal y como indica la ley".

Las organizaciones empresariales, que han lamentado "profundamente" el "escaso" esfuerzo del Gobierno para que los empresarios pudieran sumarse al acuerdo, avisan de que los indicadores de inversión "se están deteriorando por esa falta de confianza que se percibe" y recuerdan precisamente que esa es "la palanca de la productividad, la actividad, el empleo y las alzas salariales del futuro". También advierten de que esta subida no pactada puede generar "efectos de segunda ronda que puede acabar trasladándose a la inflación, añadiendo así un nuevo factor de riesgo a la ya patente ralentización de la economía y el empleo", advierten.

Asimismo, han recordado que los empresarios siempre "hemos estado dispuestos a una subida razonable del SMI", de entre el 3% y el 4%", en línea con los incrementos acordados con los sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), una cifra que consideran "compatible esta subida con la supervivencia del tejido empresarial en el ámbito de la contratación con las administraciones públicas y en el sector agrario. "Se trata de ámbitos concretos en los que la subida del SMI puede hacer incurrir en pérdidas o incluso llevar a la quiebra a muchas empresas de sectores y territorios con mayores dificultades, y que afectará especialmente a pymes y autónomos".

La patronal recuerda que su negativa tiene que ver con que el Gobierno se ha negado a que los precios de los contratos públicos suscritos con la Administración se vieran incrementados al mismo nivel que el SMI y que se establecieran bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para los agricultores, para equilibrar subida y costes. "Pero nuestra petición fue nuevamente desatendida, por lo que las empresas ya no pueden soportar más este ritmo de incrementos del SMI", tras haberse elevado el salario mínimo desde 2028 un 54% y que los costes derivados para las empresas contratistas con el sector público creció en torno a un 50% desde ese mismo. "Y los contratos siguen sin revisarse y muchas empresas siguen atrapadas en contratos plurianuales de prestación de servicios, de los que no pueden salir hasta que se cumpla su vigencia, con escasos márgenes de beneficio o trabajando a pérdidas".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido sin cambios la cuantía en los contratos públicos desde la reforma de Cristóbal Montoro de 2015 –sólo con una mínima revisión en 2017–. La revisión extraordinaria de precios que se llevó a cabo en 2022 abordaba la posibilidad de actualización como consecuencia de la inflación, pero sólo admitía la "revisión excepcional" en contratos de obras en ejecución y "cuando el incremento del coste de los materiales empleados tuviera un impacto directo y relevante en la economía del contrato". De momento, la consecuencia directa es que el número de licitaciones desiertas en todos los tipos contractuales se incrementaron en 2022 en un 34%, mientras en el caso de los contratos de obras lo hicieron un 140%.

"¿Qué pasa con las empresas, muchísimas de ellas muy pequeñitas, que tienen contratos públicos con ayuntamientos, con diputaciones con comunidades autónomas, con el propio Estado, donde te dicen 'sube tú el salario', porque qué bien queda lo de tú vas a pagar, tú subes el salario, pero yo me quedo donde estoy. Eso me parece un abuso importantísimo de poder", denunció tras conocer la subida el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que cargó contra Yolanda Díaz por su actitud en la negociación. "Ha usado el si no quieres una taza, pues taza y media".