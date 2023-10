Las empresas están obligadas a compensar la hora extra de trabajo por el cambio de hora

España se acerca al inicio del horario de invierno, un evento que se repite cada último domingo de octubre y que implica ajustar los relojes. Precisamente, a las 3:00 a.m. (hora peninsular), se procederá a retroceder el reloj una hora, marcando las 2:00 a.m. Sin embargo, no todos disfrutarán de una noche de sueño prolongada, ya que aquellos que trabajen durante esa noche tendrán que afrontar una hora adicional de trabajo.

Es importante destacar que cuando se trabaja durante la madrugada del cambio horario, la empresa debe tomar medidas específicas. En este caso particular, en el que se agrega una hora a la noche laboral, esa hora adicional de trabajo debe ser compensada de alguna manera.

El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores define las horas extraordinarias como aquellas que exceden la duración máxima de la jornada laboral ordinaria. Además, se establece que la forma de compensación de estas horas extraordinarias, como la hora adicional trabajada debido al cambio horario, debe ser determinada por el convenio colectivo de la empresa o el sector en el que se opera.

En consecuencia, los convenios colectivos, particularmente aquellos relacionados con sectores o empresas que operan durante la noche, pueden tener disposiciones específicas para el cambio de hora. La compensación de la hora adicional puede llevarse a cabo como horas extraordinarias, nocturnas o incluso ambas, o a través de períodos de descanso.

En el caso de que no exista un convenio colectivo ni un acuerdo entre el trabajador y la empresa, el Estatuto de los Trabajadores subraya que "en ausencia de un acuerdo al respecto, se asumirá que las horas extraordinarias realizadas deben ser compensadas con tiempo de descanso dentro de los cuatro meses posteriores a su realización".