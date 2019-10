¿Cuál ha sido su trayectoria?

– Estudié Derecho y Empresariales en ICADE y en Suiza hice prácticas en Banca de Inversión. Pero lo mío era el Derecho. Empecé en Cuatrecasas y al cabo de dos años me llamaron de SJ Berwin –hoy King & Wood Mallesons–, un prestigioso despacho internacional. La primera vez les dije que no, pero me volvieron a llamar. Trabajé allí 12 años, creando un departamento que se convirtió en el segundo más importante de la firma. En este trayecto, pasé un año en Londres y eso me abrió muchas puertas. Fue entonces cuando me contactan desde Roca & Junyent donde soy socia de litigación y arbitraje y directora del departamento de arbitraje. En noviembre, dejo la firma para dirigir el primer fondo de financiación de litigios americano que viene a Europa.

– Por el camino le ha dado tiempo a crear Women in a Legal World (WLW). ¿Por qué una asociación de mujeres juristas?

– La empecé a montar hace dos años, aunque ya había propuesto hacía cuatro la creación del Club de Arbitraje de Mujeres, porque siempre he tenido muy presente la necesidad de impulsar el liderazgo femenino y la importancia del «networking». En mayo de 2018 decido conectar a mujeres muy potentes del ámbito de la Justicia en España, porque no había nada transversal en nuestro sector.

– ¿Qué aporta su asociación?

– WLW nace para ayudar a las mujeres juristas a llegar a puestos de responsabilidad. Queremos ser inspiración para las nuevas generaciones –por eso hemos creado WLW Young– y para aquellas mujeres profesionales que están a medio camino, porque en nuestro sector hay una grandísima fuga de talento femenino que tenemos que evitar. Fíjate que, según los datos que manejamos, en España, sólo el 16% de los socios de despachos importantes son mujeres. Es muy chocante, cuando más de la mitad de los estudiantes de Derecho somos mujeres y más de la mitad de los profesionales que entran a trabajar en los despachos también lo son. Sin embargo, no llegamos. Cuando se habla de que las mujeres no llegan en la Ciencia, una posible explicación pudiera ser que hay menos mujeres científicas, pero este no es el caso. En el Derecho somos mayoría y no salimos en la foto.

– Hablando de fotos, la Apertura del Año Judicial el pasado septiembre volvió a mostrarnos una triste representación de las mujeres. ¿Qué opinión les merece desde WLW?

– Lleva sucediendo tanto tiempo... y la foto no miente. Es verdad que hemos avanzado mucho en los últimos 30 años y aún más en los últimos 10, pero no nos debemos engañar con las estadísticas. Esa foto refleja la realidad. No hay juezas en puestos de responsabilidad. Mi mensaje, sin embargo, positivo. Hay que seguir trabajando con sentimiento de urgencia y ojalá dentro de un año, la foto sea otra.

– ¿Qué próximos pasos prevé dar?

– El 30 de octubre damos nuestros primeros Premios a Mujeres Juristas destacadas. Además vamos a organizar un Foro sobre mujeres en los Consejos junto con Mujeres Influyentes de España y presentaremos este noviembre un informe al Consejo de Estado sobre la Diversidad. En lo que se refiere a la presencia de mujeres juristas en los Consejos, nos encontramos con que en este campo hay reticencias a las mujeres ¡y a los juristas!. Queremos dar a conocer lo que una profesional del Derecho puede aportar: análisis de riesgos, visión estratégica y comercial...y amplios conocimientos en temas tan importantes hoy como el gobierno corporativo, la sostenibilidad o la ciberseguridad. Vamos a poner sobre la mesa que las juristas podemos y debemos aspirar a esas posiciones.