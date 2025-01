España dispara matriculaciones, pero sigue muy lejos de los países europes

Las matriculaciones en España se dispararon en 2024 al superar el millón de ventas y aumentar un 7,1% respecto a 2023, un porcentaje que contrasta con los datos de Italia, Alemania o Francia, todos a la baja y cuya flaqueza podría afectar a la producción automovilística española y al sector, todavía con varios desafíos por delante. A la espera de los datos que publique este martes la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, por sus siglas en inglés), el sector ve unos números que refuerzan a España, aunque también "algunos matices".

La dependencia de los vehículos nuevos de empresas 'alquiladoras' de coches, la posible caída de la producción española ante la reducción de exportaciones o la gran diferencia en ventas respecto a los datos prepandemia son algunos de estos elementos que deslucen, aunque mínimamente, los grandes datos de matriculaciones españolas frente a sus homólogos europeos. Así lo indican a Efe el director general de la Asociación de concesionarios oficiales en España (Faconauto), José Ignacio Moya, y el director de comunicación y marketing de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Félix García, quien reconoce que la previsión era cerrar el 2024 en 990.000 vehículos vendidos.

Sin embargo, "un último trimestre espectacular" ha propiciado acabar por encima del millón este año, con un mes de diciembre que, por primera vez desde que hay registros, ha sido el mejor mes del año. "Diciembre ha sido espectacular", apunta García, que comenta que las más de 6.500 matriculaciones nuevas en Valencia tras la DANA, el empujón al eléctrico ante las dudas de si el plan Moves se alargaría y la mayor compra de lo habitual en coches para alquilar permitieron acabar 2024 con 1.016.000 matriculaciones.

Pese a esa pujanza, de entre ese millón de coches, 830.000 vehículos fueron comprados por empresas o particulares, por lo que si se excluyeran los coches para alquilar, ese incremento se reduciría al 2,1%, destaca Moya, que incide en que el gran aumento de ventas ha sido en el sector de coches de alquiler.

El director general de Faconauto cree asimismo que el mercado necesita entre 1,1 y 1,2 millones de vehículos para que la cadena de valor de todo el proceso sea sólida, números todavía lejos y a los que, sin embargo, España llegó el último año prepandemia.

A falta de ese aumento en las ventas hasta números de 2019, el gran reto del mercado español es que la cuota del eléctrico se multiplique. Ahora mismo, la cuota del eléctrico es del 5,6%, mientras que la del eléctrico y el híbrido enchufable de manera conjunta es del 11,4% respecto al total, según datos de Anfac. No obstante, tanto Anfac como Faconauto explican que ese porcentaje debe crecer para, primero, alcanzar otros países europeos y, segundo, para que los fabricantes no se encuentren con las multas europeas, que para este 2025 ya cuentan con la obligación de que la emisión media por kilómetro de cada modelo vendido no supere los 93,6 gramos de CO2.

Esta reglamentación, la norma CAFE, supone una reducción del 15% respecto al límite que había hasta el 31 de diciembre de 2024 y obliga a adaptarse a marchas forzadas a los fabricantes, que en caso de pasarse de esa cifra de 93,6 gramos, podrían incluso revisar sus previsiones de ventas para evitar las multas. De hecho, algunas firmas como Stellantis, Toyota, Mercedes, Ford o Volvo están creando ya alianzas para evitar ser sancionados.

Mientras, Moya pide realizar esa transición "de manera más justa", porque el parque móvil español es uno de los más viejos de Europa, con una media de 14,2 años, y quien cambia de coche, no puede dar siempre el salto a un eléctrico. De esta manera, además, se está "abriendo la puerta a otros mercados como el chino", subraya Moya, que incide en que las marcas chinas tienen ya el 1 % de cuota en el mercado electrificado y el 5,3% de la cuota en turismos, cuando en 2021 era del 0,1%.

En cualquier caso, 2025 está siendo ya un año "interesante", pues las cifras provisionales de estas dos primeras semanas son positivas, con aumentos de hasta el 24,5% en turismos, aunque en ello puede tener mucha incidencia la compra de vehículos por la DANA. No obstante, para las fábricas españolas será clave la recuperación de las matriculaciones a nivel comunitario, ya que las principales exportaciones de vehículos son hacia Alemania, donde las nuevas ventas cayeron un 1% este 2024, y hacia Francia, con una bajada del 3,17%. Esto puede haber mermado la actividad de las grandes firmas que confeccionan vehículos en España, subrayan otras fuentes del sector, que ponen como ejemplo el caso de Ford, que mientras transita hacia la electrificación, ha descendido un 45% su producción.