España, obligada a un ajuste extra de 4.500 millones este año

No hay nada perfecto. A pesar de que ayer la Comisión Europea revisó al alza tres décimas sus previsiones del alza del PIB este año (hasta el 2,9%) respecto a vaticinios anteriores, el sólido crecimiento económico no será suficiente para embridar las cuentas públicas y cumplir con los objetivos de déficit público.

Según los cálculos de Bruselas, nuestro país terminará el año con un desequilibrio del 2.6%, cuatro décimas por encima de nuestros compromisos (2.2%). Los culpables de este desvío son varios: la revalorización de las pensiones más bajas, el rescate de las autopistas y el alza de los sueldos de los funcionarios. La Comisión Europea ha tenido en cuenta para realizar estas previsiones el acuerdo presupuestario entre el Ejecutivo y Ciudadanos y todavía no ha contabilizado el incremento de las pensiones suscrito con el PNV la semana pasada y que supondrá un agujero de 1.500 millones de gasto extra para este año. En total, si las cifras de Bruselas están en lo cierto, el Gobierno se vería obligado a realizar un ajuste adicional de unos 4.500 millones de euros para cumplir lo pactado, cifra que se elevaría a los 6.000 millones con el nuevo alza para los pensionistas.

El Gobierno ha propuesto comenzar a aplicar la denominada tasa Google a los gigantes tecnológicos, una propuesta que está siendo negociada entre los países europeos y con la que España aspira a recaudar unos 600 millones de euros anuales. El equipo del comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, es prudente y prefiere todavía no realizar valoraciones sobre si España podrá recaudar esta cantidad. Todavía debe realizar un análisis pormenorizado de la iniciativa.

A pesar de esta disparidad, el comisario no quiso ayer echar más leña al fuego y recordó que España sigue siendo el único país de la zona euro que el año pasado cerró con un déficit público por encima del 3% exigido para salir de procedimiento por déficit excesivo y que es necesario «continuar los esfuerzos». Según desveló Moscovici, la semana pasada mantuvo un encuentro con el ministro de Economía, Román Escolano, en Sofía (Bulgaria), en el que éste le prometió que España cumpliría con los objetivos.

Sobre la oportunidad o no de dar marcha atrás en la reforma de las pensiones del año 2013 que Bruselas ha alabado en numerosas ocasiones, el comisario no pudo ser más críptico. «Yo no confirmo ni desmiento si España tiene margen para aprobar esta medida. Lo que digo es que cuando se sale del procedimiento de déficit excesivo y se está por debajo del 3% se entra en el brazo preventivo y hay que respetar las reglas del déficit estructural».

Estas palabras contienen un dardo envenenado ya que el déficit estructural no está subordinado a la buena marcha de la economía sino que tan sólo contabiliza los esfuerzos realizados. «Esperemos que el crecimiento siga fuerte, pero se desacelere ligeramente. Aunque con España nunca se sabe. Suele dar sorpresas... Generalmente positivas». Aunque pueda parecer contradictorio, salir del proceso correctivo dentro del Pacto de Estabilidad puede conllevar para España más ajustes y ésta es una de las principales razones por las que nuestro país terminó el año pasado con un déficit del 3.1% aún por encima del redil del 3%. A pesar de los datos de ayer, sujetos a nuevas contabilizaciones después de que la Comisión analice con cuidado el Plan de Estabilidad remitido este lunes, el equipo de Moscovici confía en que España salga este año sin problemas del procedimiento sancionador.

Sobre la oportunidad de poner en marcha la tasa Google independientemente de que todavía no se haya llegado a un acuerdo europeo, Moscovici dijo preferir una solución europea, pero elogió la determinación de España de «liderar con el ejemplo».