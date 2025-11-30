España recibirá un 4% más de turismo internacional en esta temporada de invierno

En noviembre comienza la temporada turística de invierno y España acogerá este año a un 4% más de visitantes internacionales. En el caso europeo, esta subida será del 6%, según las previsiones del grupo Amadeus.

Madrid se convierte en la región del país que más aumento de turistas sufrirá entre noviembre y febrero, con un 12%. Le siguen de cerca Barcelona, con un 9%, y Málaga, con un 3%.

De los destinos más solicitados por los extranjeros solo hay uno que disminuirá su afluencia de personas este invierno. Tenerife experimentará una bajada en este campo del 1%. Las Palmas, por su parte, se mantendrá estable.

Nuestras calles se llenarán con visitantes de algunos países cercanos cono Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. Fuera de Europa, los principales lugares de origen eran EEUU, Marruecos, Arabia Saudí y Argelia.

Uno de los principales motivos para que esto vaya a ocurrir es la mejora de la conectividad aérea que los aeropuertos han experimentado durante este último ejercicio.

El sur de Europa, con su clima más moderado en comparación con naciones del norte y el este del continente, recibirá un 7% más de viajeros en 2025.

Ampliando la mira a todo el año 2026, los asientos disponibles en vuelos internacionales hacia España se incrementarán en un 7 % y se prevé que los vuelos procedentes de EEUU con destino en nuestros aeropuertos aumenten un 8 % interanual.

Además, las reservas hoteleras también crecerán el próximo año. Actualmente, hay registradas un 7 % más de habitaciones reservadas para 2026 que las que había en 2025, con picos de citas de grupos a principios de año y en octubre.

Esto ha llevado a un incremento del coste de las estancias. La tarifa media diaria es un 9% mayor que que en el mismo periodo del año pasado.

Los españoles viajarán un 8% más

No todo va a ser recibir a turistas, los españoles también viajarán y lo harán, de hecho, un 8% más que el año pasado si se trata de destinos internacionales.

Los lugares favoritos a la hora de viajar siguen siendo Francia, que crece un 13%, Marruecos, que lo hace un 7% y Reino Unido, con un 3%.

Solo uno de los destinos más habituales sufrirá una bajada para esta temporada invernal. Alemania pierde un 5% respecto al año pasado.