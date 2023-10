Estas son 15 las empresas más atractivas para trabajar en España

El trabajo es esa tarea que ocupa la mayor parte de nuestro día, dejándonos muy poco tiempo libre para poder disfrutar de nuestros hobbies, de la vida o de aquello que realmente queremos hacer. En este sentido, menos de la mitad de los trabajadores afirma estar satisfecho con su trabajo actual, según un estudio del Pew Research Center. Por tanto, es importante que las personas encuentren un empleo en el que se sientan a gusto y el estrés o incluso la tensión laboral sean ya parte del pasado.

Pero, ¿cuáles son las empresas más atractivas para trabajar en España? Nestlé, Mercedes Benz, BBVA, KPMG, Amazon, Siemens Gamesa, Bayer, Correos, L'Oréal, BSH Electrodomésticos, IKEA, El Corte Inglés, Mapfre, Indra y Telefónica han sido elegidas como las mejores empresas para trabajar en su sector según el informe realizado por la empresa de recursos humanos Randstad. El informe anual Randstad Employer Brand Research analiza las principales razones por las que un profesional elegiría una empresa para desarrollar su carrera profesional. En este sentido, se analizan las respuestas de los más de 7.100 encuestados en España.

“En un entorno complejo, dinámico y transformador, todavía se acentúa más el déficit de talento que hay a nivel estructural en el mercado de trabajo. Para hacer frente a este desafío, es fundamental que las empresas diseñen programas de atracción, desarrollo y retención de talento, además de invertir en la formación, recualificación y actualización de competencias clave según la tecnología evoluciona”, explica la Presidenta Ejecutiva de Randstad, Ana Requena

A muchos les gustaría poder tener un poder adquisitivo que les permita disfrutar de la vida cómodamente sin tener que preocuparse por la economía doméstica. No obstante, una vida cada vez más cara con precios que parecen no tocar techo y unos salarios que no llevan el mismo ritmo hacen que este sueño prácticamente se desvanezca para la mayoría. Por tanto, el salario tiene un peso elevado a la hora de que un trabajador elija un empresa.

Además de la remuneración, las personas también valoran muy positivamente un ambiente de trabajo agradable, por lo que la buena relación con los compañeros y el jefe es el factor que más pesa de todos los beneficios inmateriales. Asimismo, tener un buen equilibrio entre la vida laboral y personal "también podría servir para mejorar el paquete completo de prestaciones que puede ofrecer una empresa", aseveran desde la empresa de recursos humanos.