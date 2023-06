Así es como puede pedir un aumento de salario

La vida, cada día más cara. La inflación ha provocado que las personas se piensen dos veces llevar a cabo actividades cotidianas como llenar la cesta de la compra, poner una lavadora o incluso repostar combustible. Los precios no paran de presionar los bolsillos de los ciudadanos de nuestro país, sin embargo, el ingreso que entra en ellos no ha variado, lo que conlleva a una pérdida de poder adquisitivo. Y es que siete de cada diez asalariados perdió capacidad de compra, mientras que un 39,1% de trabajadores no ha tenido subida salarial en 2022, según un estudio publicado por el portal de trabajo Infoempleo y el Grupo Adecco.

Ante este escenario, no es de extrañar que muchos se hayan planteado que ya va siendo hora de recibir un aumento de sueldo. No obstante, este suele ser un tema delicado de hablar con el empleador, por ello, desde Adecco explican cómo solicitarlo y en qué momento oportuno hacerlo.

En primer lugar, la persona interesada en una subida salarial debe conocer el sueldo medio de los trabajadores que desarrollan su misma función; aunque la cuantía podrá variar en función de la experiencia, formación o incluso la antigüedad del propio empleado.

Tras realizar esta primera comprobación, se deberá demostrar al jefe el valor añadido que se aporta a la empresa en base a los resultados, logros y experiencias que se han conseguido durante el tiempo que llevamos en dicha organización.

El siguiente paso será buscar el momento adecuado para solicitar un aumento de sueldo. Si la organización está obteniendo unos beneficios óptimos, se podrá aprovechar esta situación para pedir el incremento salarial.

En la reunión, el empleado debe intentar ser honesto y legal solicitando un salario que sea "equitativo y factible" en base a la investigación realizada previamente. Asimismo, no habrá que cerrarse a la negociación, ya que podrán hablarse de otras mejoras de condiciones laborales que resulten beneficiosas como vacaciones, flexibilidad horaria, cheques de comida o guardería, entre otros.

"Procura llevar muy bien planificado lo que vayas a decir. Ten en cuenta que de ello va a depender el futuro de tu petición. Lo mejor es que muestres tu valía y que llegues a un acuerdo que resulte beneficioso para las dos partes", explican desde el blog de Adecco.

¿Debo solicitar un aumento de sueldo?

La subida de salario es uno de los mayores incentivos para desarrollar con predisposición nuestro trabajo. No obstante, no es el único, ya que existen otras cuestiones que pueden intervenir en este procedimiento: