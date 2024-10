Estas son las marcas favoritas de embutidos en cada comunidad autónoma

Los embutidos forman parte de la dieta diaria de muchos españoles desde que son pequeños. Y es que no era de extrañar que al ir al colegio nos lleváramos de merienda un sándwich de chorizo o que en la actualidad quedemos con nuestros amigos y nos pidamos una tabla de embutidos en algún bar. No obstante, aunque estos estén presentes en nuestro día a día, no todas las marcas lo están de la misma manera.

Casa Tarradellas se consolida como la marca favorita de embutidos en nuestro país con un 27,5% de los votos, según el informe elaborado por Deyde Datacentric. La marca catalana no solo ha sabido posicionarse como la preferida en su comunidad de origen, sino que también ha conquistado otros territorios de la geografía nacional gracias a la calidad de sus productos: es la favorita en la Comunidad de Madrid, Galicia, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

Marcas favoritas de embutidos en España 2024-2025 Deyde Datacentric La Razón

El Pozo, por su parte, ocupa el segundo puesto en el podio con un 22,2% de los votos y lidera en cuatro comunidades autónomas –Extremadura, Castilla - La Mancha, Región de Murcia y Andalucía–, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Campofrío, con un 16,3% de los votos, cierra el podio y reina en Castilla y León y Cantabria. "La marca sigue siendo una opción preferida por muchos españoles, respaldada por su extensa trayectoria en el sector de los embutidos", explican.

La marca de origen riojano Palacios ha logrado imponerse en La Rioja y el País Vasco, mientras que Nadivul es la favorita de los canarios y asturianos.