Este es el error más común al hacer la declaración de la renta, según Hacienda, y cómo solucionarlo

La declaración de la Renta es un trámite anual que, si no se realiza correctamente, puede derivar en sanciones económicas. Uno de los errores más frecuentes es no revisar los datos fiscales proporcionados por Hacienda. Aunque la Agencia Tributaria recopila información sobre ingresos y retenciones, estos datos pueden no estar actualizados o contener errores.

Otro fallo habitual es no incluir todos los ingresos percibidos. Este problema es común entre quienes han trabajado para varias empresas en un mismo año, han recibido rentas del alquiler o han obtenido ingresos por inversiones. Hacienda cruza información con diferentes organismos, por lo que cualquier discrepancia puede ser detectada y generar una inspección.

También es importante aplicar correctamente las deducciones fiscales a las que se tenga derecho, ya que no hacerlo supone perder beneficios que pueden reducir la cantidad a pagar o aumentar la devolución.

La importancia de respetar los plazos

Presentar la declaración fuera del plazo establecido puede acarrear multas y recargos. La campaña de la Renta 2024-2025 se desarrolla entre abril y junio, y cualquier retraso sin justificación puede derivar en sanciones económicas. Si el contribuyente se percata del error y presenta la declaración tarde, Hacienda puede imponer un recargo que varía en función del tiempo de demora. En cambio, si es la Agencia Tributaria quien detecta la falta, la penalización puede ser aún mayor.

Además, en caso de que el error implique el impago de impuestos, Hacienda puede considerar la infracción como grave y aplicar sanciones que van desde el 50% hasta el 150% de la cantidadno declarada. Para evitar problemas, es recomendable no dejar este trámite para el último momento y comprobar con antelación toda la información antes de presentarla.

Novedades en la Renta 2024-2025

Cada año, la normativa fiscal puede sufrir modificaciones que afectan a los contribuyentes. En esta campaña, una de las principales novedades es la obligatoriedad de tributar por el desempleo. Muchas personas creen que la prestación por paro no está sujeta a impuestos, pero en realidad debe incluirse en la declaración. Incluso si el total recibido no supera el umbral de 22.000 euros anuales, si ha habido varios pagadores, como una empresa y el SEPE, puede ser obligatorio presentar la declaración.

Asimismo, existen nuevas deducciones que pueden suponer un ahorro importante. Entre ellas, destacan las relacionadas con los gastos de guardería, las inversiones en empresas emergentes y las aportaciones a planes de pensiones. Conocer estos cambios es clave para maximizar los beneficios fiscales y evitar pagar más impuestos de los necesarios. Para ello, se recomienda informarse con antelación y, en caso de dudas, consultar con un asesor fiscal.