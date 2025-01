Esto es lo que debe hacer si no puede volar al estar enfermo

Las enfermedades llegan en cualquier momento y estas nos impiden llevar a cabo nuestra vida con normalidad o incluso perdernos aquellos eventos de los que tenemos tantas ganas de que lleguen como una quedada con amigos, un cumpleaños familiar o incluso ese ansiado viaje.

"Con el fin de minimizar el riesgo de transmisión de infecciones, los viajeros que se encuentren mal, especialmente si tienen fiebre, deben aplazar su viaje hasta que se hayan recuperado. Los individuos que padezcan una enfermedad transmisible activa no deben viajar en avión. Las compañías aéreas pueden denegar el embarque a los pasajeros con apariencia de estar infectados por una enfermedad transmisible", según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La aerolínea podrá denegarle el embarque a aquellos pasajeros que tengan indicios de enfermedad contagiosa; sin embargo, no estará obligada a la devolución del importe del billete, tal y como explica el portal de reclamaciones reclamador.es. Por tanto, el viajero deberá revisar el contrato firmado con la compañía aérea al comprar el billete para saber si puede cambiar el vuelo o pedir la devolución del dinero. Si sí lo permiten, el pasajero deberá ir con el parte médico para reclamar sus derechos, y en caso de que no, este tendrá que iniciar una reclamación para recuperar el dinero del billete

Cancelar vuelo por enfermedad en Iberia

"La opción de cancelar y reembolsar tu billete depende de la tarifa elegida o de si has comprado la opción de “Billete Flexible” como extra al adquirirlo. Las tarifas con restricciones no permiten reembolsos, devoluciones o cambios y, si lo permiten, llevan una penalización asociada", explican desde la web de Iberia. Y aseveran que si se ha comprado el billete en la propia web de la aerolínea se deberán consultar las condiciones de reembolsos a través de esta página o bien llamando a la oficina; mientras que si se ha adquirido a través de una agencia, tendrá que contactar con ella.

Cancelar vuelo por enfermedad en Vueling

Los viajeros que quieran cancelar su vuelo a última hora y recuperar el importe en forma de "crédito de vuelo" en esta aerolínea podrán hacerlo si no pueden volar por algún motivo justificado –como una enfermedad– solicitándolo en el centro de atención al cliente de Vueling y hasta 48 horas antes del vuelo.

No obstante, por otra parte, Vueling señala que "por norma general, si reservaste un vuelo con Tarifa Fly, Fly Light, Basic, Optima o Family, el billete no es reembolsable, por lo que no podrás cancelarlo. Solo podrás hacerlo durante el período de cortesía, es decir, dentro de las 2 horas posteriores a la realización de la reserva".

Reembolso del billete de Ryanair si no puedes viajar por enfermedad

La compañía irlandesa cuenta con un apartado donde recoge las condiciones del reembolso del billete, pero solo si ocurriese el fallecimiento de un familiar directo o de un pasajero de la reserva, no en caso de enfermedad.

Desde Ryanair explican que salvo en estos casos o si se produce una cancelación de vuelo indemnizable, "no se reembolsa ningún importe pagado por los vuelos que efectuamos".

Devolver el billete por enfermedad en Air Europa

En la mayoría de sus tarifas –Cabina Economy, Cabina Premium y Cabina Business– los cambios o el reembolso no están permitidos o bien tienen un coste de entre 45 y 150 euros. Según la página web de Air Europa, "la única tarifa que permite cambios en el billete o su reembolso sin penalización es la Cabina Business tarifa flex para viajes de largo, medio y corto radio".

Cancelación de vuelo por parte de la aerolínea

Si el vuelo lo cancela la aerolínea y avisa con menos de dos semanas de antelación, el pasajero podrá reclamar el reembolso del importe del billete, una indemnización y los gastos extras que conlleve esta cancelación, siempre y cuando no se produzca por causas de fuerza mayor.

Por ejemplo, si una persona viajaba de Madrid a Cancún de vacaciones y tres días antes del vuelo la compañía aérea le informa de la cancelación de este; le dicen que le pueden reubicar en otro vuelo, pero dos días después, por lo que no acepta la reubicación, este pasajero podrá reclamar el reembolso del billete cancelado, una indemnización de 600 euros –al tratarse de un viaje de larga distancia– y las noches de hotel perdidas en el destino, así como las excursiones que se tuvieran contratadas con tarifa no reembolsable.