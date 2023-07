Estos son los 3 mejores aires portátiles por menos de 400 euros

Las olas de calor han sido las protagonistas durante el primer mes de verano, haciendo que los termómetros en la Península se disparen por encima de los 40 grados. Y, aunque este mal sueño parece haber llegado a su fin, las altas temperaturas seguirán presentes en nuestro país hasta que se termine la temporada estival. Por tanto, el aire acondicionado en casa se vuelve casi una necesidad, convirtiéndose en uno de los grandes aliados para esos momentos en los que el sol aprieta y no corre ni una brisa de aire que nos refresque lo más mínimo. No obstante, instalar este aparato en España en 2023 cuesta de media 2.187 euros, siendo 700 euros el presupuesto más bajo y 4.200 euros el más alto, según el portal Habitissimo. Esta inversión puede no ser viable para muchos ciudadanos en nuestro país, sobre todo desde que los precios no dejan de presionar sus bolsillos, por ello los aparatos portátiles resultan una alternativa interesante.

Y es que, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) destaca que estos aires acondicionados son "bastante más baratos" que uno fijo de potencia frigorífica similar y además pueden moverse libremente de una habitación a otra. Sin embargo, estos aparatos enfrían menos y consumen más electricidad frente a un equipo split fijo de potencia similar, que climatiza las estancias individualmente.

La docena de aires acondicionados portátiles estudiados por la OCU se mueven en una horquilla que va entre los 300 y los 500 euros para una potencia entre 2 y 3 kW. Pero, ¿cuáles son los mejor valorados por menos de 400 euros?