¿Pueden multarme por poner el aire acondicionado en casa?

Las olas de calorno quieren abandonar el país y estasprometen ser una constante durante el verano, haciendo que los termómetros en la Península se disparen por encima de los 40 grados. Por tanto, encender el aire acondicionado en casa se vuelve casi una necesidad, convirtiéndose en uno de los grandes aliados para esos momentos en los que el sol aprieta y no corre ni una brisa de aire que nos refresque lo más mínimo. No obstante, aunque este sea casi un salvador para los más calurosos, su utilización puede conllevar un gran consumo energético y ruido, el cual puede causar molestias a ciertos vecinos. Tanto es así, que ante esta problemática, el vecino afectado podrá solicitar la retirada del aparato a la Comunidad e incluso que pongan una multa al responsable de semejante ruido.

No existe una normativa única que regule el uso del aire acondicionado entre las diferentes comunidades de vecinos, sino que esta variará en función de lo que establezcan los estatutos y si estos regulan o no el horario de uso del aire acondicionado, su potencia o incluso la ubicación de los equipos. Por tanto, para saber si su utilización realmente implica una multa, se deberá haber especificado previamente dicha prohibición, así como sus sanciones.

Además de los estatutos de cada comunidad de vecinos, también se deberán tener en cuenta las regulaciones a nivel local y nacional, que podrían limitar su utilización durante la noche para limitar los ruidos y garantizar el descanso de los vecinos. La Ley de Propiedad Horizontal señala en su artículo 7 que el propietario de cada piso o local no podrá realizar una modificación que “menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad”. En el caso de que el aire condicionado cause molestias, la persona que lo tuviera en su casa tendrá que enfrentarte a una denuncia o multa por parte de los vecinos afectados.

Temperatura aire acondicionado

Para mantener la eficiencia energética en el hogar y conseguir la temperatura perfecta, se recomienda establecer una temperatura entre los 24 y 26 grados en verano. La recomendación general indica que la diferencia entre la temperatura exterior e interior no debe superar los 12 grados. Además, se debe tener en cuenta que cada grado de menos que se ponga en el aire acondicionado puede aumentar hasta un 8% del consumo energético.