Estos son los motivos por los que te pueden quitar la pensión no contributiva

Las personas que no hayan cotizado o no lo hayan hecho lo suficiente también tienen derecho a acceder a una pensión, aunque esta será no contributiva. Estas prestaciones protegen a todos los ciudadanos en dos supuestos, jubilación o invalidez, cuando se encuentran en situación de necesidad económica y carecen de recursos, claro está, siempre y cuando cumplan unos requisitos de edad, discapacidad, renta y residencia en territorio español. Estos requisitos se siguen aplicando tras aprobarse la prestación y los incumplimientos pueden dar lugar a una retirada temporal de la pensión hasta que se regularice la situación. En concreto, estos son los cuatro supuestos que pueden dar lugar a perder una pensión no contributiva, según recoge Mapfre en su blog "Jubilación y Pensión".

Superar el límite de ingresos

El principal motivo por el que se puede retirar una pensión no contributiva es superar un determinado umbral de ingresos, que depende de la unidad familiar, es decir, que se tiene en cuenta la situación familiar y el número de personas que convivan con el perceptor.

La Seguridad Social entiende que no se tienen ingresos suficientes cuando los ingresos personales para todo el año sean inferiores a 6.784,54 euros al año. Además, en caso de convivir con otros familiares, se tendrá en cuenta la renta total de la unidad familiar.

En concreto, esta cantidad aumenta hasta los 11.533,72 euros anuales en caso de que convivan dos personas, de 16.282,90 euros para un grupo de 3 personas o los 21.032,08 euros si el grupo familiar es de cuatro. También hay que tener en cuenta que el límite también varía dependiendo del grado de consanguinidad con los convivientes. Si dentro de la unidad figuran los hijos o padres, estos límites aumentan en la siguiente medida: 28.834,30 euros para dos convivientes; 40.707,25 euros para tres y 52.580,20 euros, para cuatro convivientes.

No declarar los ingresos por unidad de convivencia

Los pensionistas tienen la obligación de declarar los ingresos de toda la unidad de convivencia durante los tres primeros meses del año, por lo que, en caso de no hacerlo, se exponen a que la suspensión de la pensión no contributiva. No obstante, pueden recuperarla cuando se informe de ellos.

No notificar las modificaciones en tu situación personal

En línea con la causa anterior, si tu situación cambia y no informas, pueden retirarte la pensión no contributiva. "Esto afecta a cuestiones como tu estado civil, la unidad de convivencia o tu lugar de residencia. Por eso mismo es habitual pensar que si me caso pierdo mi pensión no contributiva, cuando en realidad no es así. Sólo lo harás si no informas o si tras casarte ya no cumples con los requisitos", explica Mapfre en su blog. Además, si no has informado de un cambio y has cobrado de más o no tenías derecho a percibir la pensión no contributiva, te pueden hacer devolver ese dinero.

Cambio de oficio del beneficiario

Por último, también hay que saber que el Instituto Nacional de la Seguridad Social puede investigar a los beneficiarios de las pensiones y retirarles las prestaciones si detecta alguna irregularidad o dato sin notificar, como por ejemplo un cambio de trabajo. No obstante, aunque es importante informar de estos cambios, la pensión no contributiva sólo desaparecerá en caso de que se supere el nivel de ingresos establecido por ley.

¿Qué hacer si me han quitado la pensión no contributiva?

Mapfre explica que la solución pasa por volver a solicitarla asegurándote de que cumples los requisitos para cobrarla. "Si no has informado de los ingresos de la unidad familiar hazlo y lo mismo aplica para cualquier cambio en tu situación personal", añade la aseguradora.

Cuantías en 2023

Con la subida del 15% extra que se aplicó en verano de 2022 (y que se prorrogó durante 2023), las cuantías de las pensiones no contributivas quedan de la siguiente manera:

-Pensión básica no contributiva de jubilación: 484,61 euros mensuales (6.784,54 euros al año en 14 pagas).

-Pensión no contributiva de jubilación del 25%: 121,15 euros mensuales (1.696,1 euros al año).

-Pensión no contributiva de jubilación con dos beneficiarios en la misma unidad familiar: 411,91 euros al mes (5.766,74 euros anuales).

-Pensión no contributiva de jubilación con tres o más beneficiarios en la misma unidad familiar: 387,68 euros al mes (5.427,52 euros al año).

-Pensión no contributiva de invalidez: 484,61 euros mensuales (6.784,54 euros al año).

-Pensión no contributiva de invalidez con el incremento del 50%: 726,91 euros mensuales (10.176,81 euros anuales).

-Pensión no contributiva de invalidez con dos beneficiarios en la misma unidad familiar: 411,91 euros al mes (5.766,88 euros al año).

-Pensión no contributiva de invalidez con tres beneficiarios en la misma unidad familiar: 387,68 euros mensuales (5.427,52 euros al año).

-Pensión no contributiva de invalidez con cuatro beneficiarios en la misma unidad familiar: 375,57 euros al mes (5.005,98 anuales).

-Pensión no contributiva de invalidez con cinco beneficiarios en la misma unidad familiar: 368,30 euros al mes (5.156,2 euros al año).