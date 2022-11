El Gobierno pacta con Bildu prorrogar la subida del 15% de las pensiones no contributivas durante 2023: así quedan las cuantías

EH Bildu ha confirmado su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras haber alcanzado un acuerdo con el PSOE y Podemos que, entre otros puntos, prorrogará durante todo 2023 la subida del 15% de las pensiones no contributivas acordada el pasado 2 de junio. La medida fue pactada en verano pero tenía solo una cobertura limitada a este 2022. Por lo tanto, con este nuevo acuerdo los pensionistas no contributivos seguirán cobrando en 2023 las mismas cuantías que se revalorizaron este verano. En aquel momento, se calculó que la medida beneficiaría a unos 440.000 pensionistas que reciben este tipo de prestaciones no contributivas. En concreto, el impacto de este incremento rondará los 70 euros mensuales de media, dependiendo del tipo de prestación, y su objetivo principal es proteger a los pensionistas con rentas más bajas de la pérdida de poder adquisitivo derivada del alza de la inflación, que en octubre fue del 7,3%, aunque la inflación de los alimentos se disparó al récord del 15,4%.

¿Qué son las pensiones no contributivas?

Las pensiones no contributivas son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo, según explica la Seguridad Social en su página web. Estas pensiones son gestionadas por el Imserso y cuben dos supuestos: jubilación e invalidez.

Cuánto se cobraba hasta junio de 2022

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 establecían que la cuantía de las pensiones de invalidez y jubilación de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva se incrementase en el 3% respecto de la cuantía establecida para 2021, quedando el importe anual para el año 2022 en 5.899,60 euros anuales en 14 pagas (421,40 euros mensuales), tanto para jubilación como para invalidez. Sin embargo, tras el acuerdo de la Seguridad Social con Bildu en verano, estas retribuciones aumentaron un 15% extra hasta final de año, medida que ahora se extenderá a todo 2023. Por lo tanto, las cuantías de las pensiones no contributivas el año que viene serán las mismas que ya se vienen cobrando desde mediados de año.

Cuánto se cobra con el aumento del 15%

Con la subida del 15% extra que se aplicó en verano (y que se prorrogará durante 2023), las cuantías de las pensiones no contributivas quedaron de la siguiente manera:

-Pensión básica no contributiva de jubilación: pasó de 421,40 euros a 484,61 euros mensuales.

-Pensión no contributiva de jubilación del 25%: pasó 105,35 euros al mes a 121,15 euros mensuales.

-Pensión no contributiva de jubilación con dos beneficiarios en la misma unidad familiar: pasó de 358,19 euros al mes a 411,91 euros.

-Pensión no contributiva de jubilación con tres o más beneficiarios en la misma unidad familiar: de 337,12 euros al mes a 387,68 euros.

-Pensión no contributiva de invalidez: pasó de 421,40 euros a 484,61 euros mensuales.

-Pensión no contributiva de invalidez con el incremento del 50%: 632,10 euros al mes se quedaron en 726,91 euros.

-Pensión no contributiva de invalidez con dos beneficiarios en la misma unidad familiar: pasó de 358,19 euros al mes a 411, 91 euros.

-Pensión no contributiva de invalidez con tres o más beneficiarios en la misma unidad familiar: de 337,12 euros al mes a 387,68 euros.