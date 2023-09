El eterno rescate de las pensiones

Todavía hay personas afirmando que nuestro sistema de pensiones es sostenible y que goza de salud, a pesar de que padece una enfermedad crónica y se encuentra en cuidados paliativos. Presenta síntomas que incluye endeudamiento, déficit y fatiga económica de pronóstico grave, un cuadro que empeora con el tiempo obligando a sus familiares más cercanos, empresarios y trabajadores, a realizar mayores contribuciones de sangre para mantenerlo artificialmente con vida, conectado al equipo de soporte vital que le proporciona el Estado y por el que recibe continuas transfusiones.

La nómina mensual de las pensiones supera los 12.000 millones de euros y el gasto corriente total para este año es de casi 200.000 millones, casi el 12% del PIB y un 11% más que el año anterior. Como los ingresos por cotizaciones, a pesar del incremento del 11,5% no supera al gasto en pensiones contributivas, tendremos un déficit sólo por este aspecto cercano a los 15.000 millones este año. Si a eso sumamos, el resto de prestaciones no contributivas, para cuadrar las cuentas, es necesario que el Estado realice transferencias, no préstamos, por importe cercano a los 39.000 millones. Unas transfusiones que han aumentado 1,5 veces respecto del año 2019 a pesar de que la recaudación está en máximos, la hucha vacía y una deuda superior a los 106.000 millones, lo que evidencia que, aunque algunos no quieran admitir que el rey está desnudo, el sistema de reparto cada vez tiene menos para repartir porque los ingresos crecen a menor ritmo que los pagos.

Por si fuese poco, nos encontramos en una situación de bloqueo político que genera incertidumbres y que afecta al desarrollo de nuestra economía. Uno de los principales efectos es la más que segura prórroga de los PGE, lo que impedirá aumentar más los ingresos para reducir la brecha con unos gastos estructurales en crecimiento. Esto obligará a que, de nuevo, haya que realizar una nueva transfusión en vena por el mismo importe que este año.

La solución no es fácil, pero se puede acometer mediante una reforma, en profundidad del modelo, copiando otros europeos y mediante un proceso ordenado de transición para que no tenga efecto negativo sobre los que están próximos a jubilarse. Se puede hacer, pero conlleva incorporar más peso en los sistemas privados de pensiones y mejorar la relación entre las contribuciones y las cuantías a recibir. Un proceso que exige años de implantación y un elevado coste electoral que nadie quiere asumir.

Juan Carlos Higueras, Doctor en Economía y profesor de EAE Business School