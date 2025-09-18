Construcción
FCC se adjudica la mayor obra ferroviaria de la historia de México por 1.500 millones de euros
Desarrollará el Tren de Pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo junto a Grupo Carso, la constructora de su máximo accionista, Carlos Slim
FCC se ha colado en el mayor proyecto ferroviario desarrollado hasta el momento en México de la mano del grupo industrial de su máximo accionista, Carlos Slim. La constructora española ha resultado adjudicataria junto al Grupo Carso del contrato para la construcción y diseño de 111 kilómetros del Tren de Pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, en México, por un importe total de 31.844 millones de pesos mexicanos (1.473 millones de euros), según ha informado Grupo Carso en un comunicado.
El contrato, al que se habían presentado seis consorcios, incluye la construcción y diseño de los segmentos 13 y 14 del ferrocarril Saltillo-Nuevo Laredo de un proyecto que constará de 396,34 kilómetros en total y que recorrerá el trayecto entre México y Nuevo Laredo. El tren alcanzará velocidades de hasta 200 kilómetros por hora gracias a una inversión estimada en más de 6.000 millones de euros.
La fecha de inicio de las obras está fijado para el próximo 30 de septiembre y el plazo estimado para su finalización es de 960 días, algo más de dos años y medio.
El contrato es fruto de las sinergias establecidas entre FCC y su propietario mexicano. Tras asumir Slim el control de la compañía, en 2015, la constructora española rubricó un acuerdo con Grupo Carso para desarrollar proyectos en América al 50%, como es el caso de este contrato.
